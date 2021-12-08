台中市不動產開發公會指出，今年台中推案戶數約2萬4000餘戶，土地、原物料及人工大漲，連帶使整體營建成本，至少增加30％至50％以上，帶動預售新案單價不斷上漲。（盧金足攝）

台中市因為捷運綠線上路，帶動軌道經濟。（盧金足攝）

7期以往是台中房市指標，今年包括聯聚、大陸、由鉅等一線建商推出指標建案，每坪單價已站上70萬元水準。（盧金足攝）

台中市不動產開發公會理事長林正雄8日表示，7期以往是台中房市指標，也是領頭羊，今年包括聯聚、大陸、由鉅等一線建商推出指標建案，每坪單價已站上70萬元水準；比價效應下帶動如單元二、14期等新興重劃區，房價站上50萬元以上，建議購屋人，只要有好的物件、適合的地點，以及符合能力範圍內的價位，就應儘快入手，不要猶豫。

台中市不動產開發商業同業公會指出，明年推案熱區以14期及水湳經貿園區為主戰場，預估將有數十家建商在線上同時登場。

今年台中推案戶數約2萬4000餘戶，與去年不相上下，但由於土地、原物料及人工大漲，連帶使整體營建成本至少增加30％至50％以上，帶動預售新案單價不斷上漲，平均漲幅在三成左右，也促使推案金額衝高。

展望明年，林正雄預期在政府持續打房，以及金融限縮的政策之下，全年推案金額可能會略為減少，約在2800億至2900億元之間，市場並呈「量減價微揚」的格局。

台中市不動產開發公會盤整今年國內房市十大要聞，包括房地合一2.0、實價登錄2.0上路，紅單列管、買賣合約審查；央行三度打炒房，八縣市第二屋取消寬限期；營建成本大漲，原物料及工資大漲、通膨隱憂浮現；部分地方政府開始實施囤房稅；5月中疫情升為三級警戒，重創經濟。

此外，還有六都不動產前三季移轉棟數創八年新高，全年上看35萬棟；內政部統計空屋率創12年新低，全台空屋降至9.96％；全國七都房價創歷史新高；全國租金指數再創歷史新高；土地交易量大增，價格再創新高。

台中除了地理位置適中、氣候條件優之外，近幾年交通建設及公共工程陸續啟動或完工，加上中部科學園區、台中工業區、精密機械園區、台中軟體園區等廠商投資熱絡，又有台商資金回流助攻，持續吸引外來人口進駐。

林正雄說，從外縣市移入台中市的人口，涵蓋新竹、苗栗、彰化、南投及雲林等地區，近幾年並以每月平均約1000人的速度增加，一年大約有1萬至1.2萬人移入。

明年推案熱區以14期及水湳經貿園區為主戰場，預估將有數十家建商在線上同時登場，而這兩區域的價格，將成為中台灣房價的定錨指標，銷售好壞被視為未來一年房市走向關鍵。

其他蛋白區也跟著向「3」字頭靠攏，包括海線的沙鹿、梧棲、龍井，以及太平、大里、豐原、潭子、甚至是后里等行政區。

疫情衝擊各行各業，但台中房市買氣不降反升，林正雄認為，主要因為台灣人過去在2008年金融風暴，有第一次QE（貨幣寬鬆）經驗，導致2013、2014年股票、房地產、黃金大漲，為避免手中資產變負，購屋人這次提早發現通膨現象來臨，這一波有購買不動產的民眾，在房價再調漲時，成為房市贏家。

中央打炒房，也緊盯業者銷售狀況，台中市不動產開發公會表示，建築業遵守法令，現階段，整體購屋環境對消費者相對友善，過去預售市場的亂象，包括紅單、潛銷、早鳥價等常見的銷售手法不再，業者必須要申報備查相關銷售資訊後才能簽約銷售，對購屋人也較有保障。