藝名POPOJ，在饒舌音樂界小有名氣的北市警察施傑薰，日前傳出疑似工作壓力大，自請調離派出所所長職務，北市警局8日公布人事調整，施由南港分局同德派出所所長，改調捷運警察隊內勤警務員，消息傳出引發不小議論。

施今年參加選秀節目「大嘻哈時代」，最後獲得11名，因為「派出所所長」身份讓他爆紅，有樂壇人士稱讚他是「被警察耽誤的饒舌鬼才」，施還曾自掏腰包出專緝，表示等賺到1000萬，他就考慮辭掉警職，專心做音樂。

2018年施任職大安分局和平所副所長時，就曾為警察的春安工作寫過饒舌歌，他以詼諧的歌詞，介紹警方春安期間各項勤務作為，警大80期的施傑薰本身熱愛音樂，勤餘就常以音樂創作自娛，他發揮年輕警察的創新作為，寫歌利代表大安分局來向社會拜年，當時引起不小轟動。

但人紅是非多，施爆紅後，有網友批評他不務正業，攻擊他：「所長這麼閒？」、「快辭職，不要浪費人民納稅錢」、「佔著茅坑不拉屎」，對於評批施當時正面回應，表示自己從警以來，年年考績都是甲等，「如果他們認識我，大部分的人肯定不會想跟我交換今年以前我所經歷的一切，我很滿意現在的狀態也很珍惜，也很期待繼續走下去會發生什麼事」。

只是「很滿意現狀」的話言猶在耳，日前卻傳出施傑薰疑因工作壓力，主動向上級請調離開所長職務，市警局8日的派出所人事異動中，果然出現他的名字，由同德派出所改調捷警隊警務員，13日生效報到，消息傳出引發警界議論，更讓不少粉絲錯愕。