片中吳子霏（左）跟連晨翔有浪漫戲碼。（台北双喜電影提供）

網路暢銷小說改編的愛情電影《一杯熱奶茶的等待》，由原著作者詹馥華自編自導，卡司集結了新生代偶像連晨翔、吳子霏、周予天，以及入圍今年金馬獎最佳新人的潘綱大，讓書迷及粉絲們都相當期待。

電影女主角「張筱華」由吳子霏飾演，她擁有甜美笑容以及清純外型，被網友封為「台版新垣結衣」，這次的出演，吳子霏直說是意外中的意外，詹馥華一直想找她來試鏡，但是兩度錯過，因為正逢父親離世，有很多家中事務需要處理，但詹馥華衝著一股「Fu」在電影要開拍的壓線時刻再度詢問吳子霏，她想說既然還有這個機會就好好把握，沒想到詹馥華立刻選擇她，讓吳子霏直呼受寵若驚。

吳子霏這次為了扮演好「張筱華」這個設計系大學生的角色，苦練多項技能，除磨練畫技，讓她覺得困難的是要用左手寫字畫畫，因為她是右撇子，吳子霏苦笑：「當時每天起床就對著鏡子催眠自己，我是左撇子，下意識也使用左手；還買繪畫工具練習控筆畫方框，畫直線練拿握筆的力道，像小學生一樣從數字跟國字開始寫起。」

吳子霏還笑說：「我跟女主角很像，都愛胡思亂想，只是我比較扭捏一點，所以經紀人常會我說太過嚴肅，而筱華則是非常直接並且很愛腦補，小劇場太多，才會造成男主角們一堆誤會。」吳子霏說自己最初看連晨翔外表帥氣又有一雙桃花眼，就誤以為他很花心，還擔心對方會不會難相處，結果有次表演老師交代大家寫角色功課的時候，她故意去偷看連晨翔的內容，沒想到他竟然像小孩一樣趴在地上還擠開她，電影24日上映。