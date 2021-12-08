大聯盟本月初被媒體爆料並承認今年球季同時使用兩種不同的比賽用球，他們今年2月開季前通知球隊與球員工會，將會改用比較輕的球，飛行能力較低可以減少全壘打。幾年前使用的是比較重、比較會飛的球，導致全壘打滿天飛而被嘲笑是「彈力球」。事實上今年卻是兩種球混用，而且聯盟對於原因也講得含混不清。

官方聲明指出：製造商羅林斯（Rawlings）的比賽用球會在球季開打前6至12個月準備好，但是因為COVID-19疫情爆發，工廠產能下降，新版用球的數量不敷使用，羅林斯只好以舊版的球（彈力球）摻進來供給2021球季。

然而接續美媒《商業內幕》的爆料，從大聯盟比賽用球的製造批號來看，他們2019年就開始交替生產兩種球，最近一批是今年1月生產的，仍然是彈力球。如此說來，因為疫情而搬出舊球來支援的說法就兜不攏了。

以今年球季來說，全壘打的產量從5月的每隊單場1.12轟，增加到7月最高峰的1.29轟，整體來說前兩個月的產量比後面少很多。美媒CBS提出一種假設，懷疑大聯盟預先留下備案，當他們看見全壘打和得分變少之後，又拿出彈力球來提升整體數字。這種事日本職棒也幹過，前日職總裁加藤良三在2013年涉嫌把比賽用球偷換成「彈力球」，他在該季日本大賽開打前辭職下台。