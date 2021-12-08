三星電子周二(7日)宣布，將行動和消費電子部門合併，原本的半導體、消費電子、行動通訊3大部門簡化成消費電子(SET)與半導體(DS)2大部門，成為南韓三星集團副會長李在鎔今年8月假釋出獄後的新動作，這也加強三星專住在半導體發展的能力，持續挑戰全球晶圓代工龍頭台積電的地位。對此，日媒指出，三星電子將組織架構大改造，希望加快決策速度，藉此甩開與大陸企業之間的競爭差距。

原本負責半導體部門的副會長金奇南（Kim Ki-nam）升為會長；視覺顯示業務負責人韓宗熙（Jong-hee Han）升任副董事長兼聯席首席執行長，領導消費電子部門；三星電機執行長慶桂顯（Kyehyun Kyung）被任命為三星電子聯席首席執行長，將領導半導體事業部門。

據《日經中文網》報導，李在鎔今年11月赴美前指出，目前經營環境發生劇烈變化，僅靠著剝離後續企業無法度過轉型期，這展現李在鎔對於三星的前景強烈的憂慮，主要是因為陸企在背後強力追趕，三星電子主力業務包括智慧型手機、家電、顯示器等，都有強勁的競爭環境。

南韓面板廠為了擺脫LCD 削價競爭的惡劣環境，包括三星顯示器、LGD 均宣布將退出該市場，轉攻技術更高、利潤也更好的OLED市場，雖然一度在市場強勁需求下，將退出LCD產能延至今年底才開始退出，但三星已經規劃將拆除的 LCD 產線設備出售給大陸等廠商，其中又以京東方、華星光電最有機會。

此外，三星的記憶體龍頭地位也遭到陸廠緊追，大陸MCU大廠兆易創新近年積極切入 DRAM 領域，明年更將進一步擴大 DDR3、DDR4 在長鑫存儲投片量，三星則是擴大 CMOS 影像感測器市場投資，為了搶食SONY的4成以上市占率，也逐步退出4G DDR3競爭行列。

李在鎔8月假釋出獄後，提及將進行內部革新，取消論資排輩的舊習，三星集團現正專注於半導體、人工智慧、機器人以及生物製藥等領域，並計畫在未來3年內在這些領域投資240兆韓圜。三星稍早已經宣布多年以來最大的170億美元、在德州泰勒市的先進製程晶圓廠投資案，如今滿手現金的三星，是否執行今年初傳出可能出現的大型併購案，被點名的包括類比IC大廠德州儀器、恩智浦等，雖然困難重重，但也展現李在鎔打算創造「新三星」的決心。