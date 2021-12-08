劍湖山（5701）世界跨年煙火秀2021年邁入第15年，為迎接2022年，今年首度打造雙唯一「摩天輪浮空煙火秀」，摩天輪結合無人機打造煙火秀。今年在園區內才看得到的「浮空煙火秀」，由數百台無人機結合燈光秀先在夜晚的天空中拉開序幕，再搭配摩天輪煙火秀8分8秒的絢爛演出，震撼視覺體驗。

劍湖山世界表示，2022年劍湖山世界「飛躍花Young摩天輪浮空煙火秀」，8分8秒的煙火秀將結合無人機燈光展演、特製研發浮空煙火與2022世界唯一摩天輪跨年煙火，打造高科技共演，並以五大亮點，推出2022跨年活動。

劍湖山世界董事長尤義賢表示，亮點一「全球唯一摩天輪主體煙火秀」，劍湖山世界幸福摩天輪將是2022跨年活動中，全球唯一在摩天輪主體施放煙火的場域，本次摩天輪主體煙火射程更遠、花樣更多，除了利用電腦精準控時系統使摩天輪發射煙火時猶如花朵綻放，更首度加入變色煙火，讓人目眩神迷！高空煙火除各式花卉造型煙火，也將有蝴蝶與蜻蜓造型煙火帶領觀眾回歸大自然。

亮點二「全台唯一摩天輪浮空煙火」，由雷虎科技、台灣希望創新公司及柱興創意公司等首度高科技跨界聯手，由百分百台灣製造的無人機燈光秀揭開煙火秀序幕，並運用最新技術推出全台第一次「浮空煙火」，綻放時宛如花朵盛開，又如繁星灑落，浪漫破表，顛覆大家對煙火的想像。

亮點三「甜美與實力派樂團」，由DJ Double P以強力節奏開場，甜美可人的曾甜和靦腆陽光的羅世棠接下主持棒，帶領金曲樂團麋先生、攻蛋天團宇宙人、創作歌手魏嘉瑩、新生代樂團鹿洐人、帶磁性獨特嗓音的超甜美女聲琳誼及王彙筑、LEE、黃霆睿、黃奕儒等多位創作型新生代歌手等輪番上陣，帶領民眾共同迎接嶄新2022。

亮點四「星光遊樂園」，12月31日全台唯一從早high到晚的遊樂園，園內遊樂設施(除水樂園)開放至晚間10點，讓遊客嗨翻13個小時，而現場票價優惠，白天入園價599元，午後1點399元，晚上8點299元。

亮點五「幸福無人機燈光秀」，於2022年的元旦，下午六點半，於幸福摩天輪旁，加碼一場幸福無人機燈光表演，與民眾共同迎接嶄新的一年。