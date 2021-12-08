中國人民銀行6日宣布，將於下週三（12月15日)全面降準2碼（0.5個百分點）。對此，瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤表示，儘管人行重申其穩健貨幣政策取向沒有改變，但此次降準已清晰的傳遞了貨幣政策轉鬆的跡象，以及大陸政府穩定市場預期和經濟增長的意願。

香港信報8日報導，汪濤表示，依然預計人行將保持貨幣政策的適度寬鬆，未來還可能會有額外降準，信貸政策也有望進一步有所轉鬆。

汪濤認為，大陸官方主要的政策目標要等到2022年3月的全國「兩會」才會公布，預計中共中央經濟工作會議會繼續堅持「積極」的財政政策，同時要求加快公共財政支出，保持「穩健」的貨幣政策，但應會更偏向於邊際寬鬆；會重申政治局會議對房地產政策的定調，要求邊際放鬆對購房者和開發商的融資；亦會強調綠色經濟和落實「雙碳」政策依然是長期目標。

貿易方面，大陸11月出口年增速放緩至22％，但仍優於市場預期；進口年增速意外反彈至31.7％，可觀的貿易順差推動人民幣進一步升值，美元兌人民幣即期匯率觸及今年以來的最強區間。

汪濤指出，隨著周邊經濟體重返正軌，消費從商品轉向服務，以及行業週期放緩，都可能給大陸出口增長帶來下行壓力，預計2022年大陸出口增速將放緩至10％。