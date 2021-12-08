電商購物大檔雙11才結束，年末「雙12」再衝刺，超商業為搶攻雙12大餅，包括7-ELEVEN、萊爾富、OKmart等爭取主打現煮咖啡為引子，以帶動線上線下流量；其中7-ELEVEN的OPEN POINT APP行動隨時取推出指定CITY系列現調飲品買12杯送6杯的優惠組合，最高現省480元，萊爾富「雙12專區」購買大熱美只要12元，另有咖啡買12送12等優惠。

OK超商的OKCafe莊園級咖啡則是買二送二，雲端推出買10送10再加贈1212點數。OKmart因應此波購物風潮，推出OKCAFE的限時優惠活動，且線上線下同步啟動。

7-ELEVEN i預購平台即日起推出「12.12一起+1」活動，全站購買指定商品消費滿1212元享6％ OPEN PONT點數回饋，部分商品再加碼6％，購買指定商品結帳再加贈100點；「行動隨時取」有指定特調優惠組合，最高現省480元，且限線上支付、可跨店使用，兌領期限至2022年2月6日。