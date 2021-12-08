中部會員家數最多的企業家聯誼會-亞太經營家協會，8日舉行20週年慶暨新舊任理事長交接典禮，新任理事長，由口罩國家隊口罩、醫療用彈性帶廠商-鴻盛實業董事長陳阿南接任。身為今年台北科大卓越校友的陳阿南表示，希望把亞太經營家協會，變成全國知名的協會，並計畫引進台中地區不同產業別的新會員加入，目前會員數126位，預計今年會員數可達130位，未來朝150位邁進。

陳阿南指出，該協會是以「學習、成長及分享」為會務推動的主軸，且會員入會的資格，沒有限制一定要上市櫃公司老闆，所以，目前已有十幾家公司負責人報名入會，該協會將進行審查作業。

陳阿南透露，該協會將邀請友達光電董事長彭双浪，來協會演講，因彭董事長是他的台北科大學長，希望分享友達的營運之道。

亞太經營家協會，為大台中地區企業董事長、總經理、及經營決策高階主管，所組成的社會菁英團體，8日舉行20週年慶暨第20屆理事長交接典禮，由卸任理事長李成，交接給新任理事長陳阿南，現場逾百位大台中地區各菁英企業主親自出席。

台中市長盧秀燕8日晚間親赴會場恭賀致意，感謝協會促進異業合作，力行社會公益，推動大台中地區產業永續發展。

盧秀燕指出，台中市亞太經營家協會成立20週年，對大台中地區貢獻很大，所有成員都是成功的企業家或是高階主管，以無私的態度分享，讓彼此經驗得以交流，是台灣必備的精神；此外，透過交流合作，對於商業人才的培育和養成，極具貢獻。

亞太經營家協會目前上市櫃公司的會員，包括身兼兩家上櫃公司-金可-KY、寶島科董事長蔡國洲、上市公司新天地餐飲集團董事長王玉雲；另知名企業家會員，包括生產力建設集團董事長張忠弘、星享道餐飲集團董事長劉敏瑛及全國動物醫院院長陳道杰等人。

該協會集結各大企業的力量，發揮共享精神，透過交流平台方式，讓各企業菁英學習再成長，並促進跨業結盟及力行社會公益，成立20週年，已辦理超過200場次的產官學專家演講及論壇，是推動大台中地區產業永續發展的表率。