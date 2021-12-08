民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴，震驚各界。林秉樞被收押禁見後，惡行卻每日一爆。資深媒體人吳子嘉認為，有人不想讓林秉樞出來，林秉樞的影片或是錄音筆這些東西，就會被控制在風險範圍內。他甚至認為，高嘉瑜可能已經掌握到關鍵證物。

吳子嘉7日在《關鍵時刻》節目中認為，最近這麼多的新聞出來，表示一個現象，可能有人不想讓林秉樞出來，因為林秉樞在裡面蹲得愈久，破壞力是不是會愈小？林秉樞的影片或是錄音筆這些東西，就會被控制在一個風險範圍內；所以可能有人不想讓林秉樞出來，也就是，他們若沒有拿到林秉樞的錄音筆跟豆腐頭，他就不能出來。

吳子嘉接著懷疑，這些東西，高嘉瑜可能已經掌握到了，所以高嘉瑜前男友馬文鈺在嗆聲的時候，就暗示她手上有東西。因為高嘉瑜要跟他分手，一個女生被打成這個樣子，在要自保的情況下，她應會把一些重要的情資，做一個反偵查的動作，所以東西可能已經流到外面去了。

吳子嘉認為，新潮流可以跟高嘉瑜談判，那就有的談了，這也就是為什麼每天都會有新的爆料跑出來。

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