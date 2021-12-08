美國2022年將迎來期中選舉，選民卻振奮不起來，據《華爾街日報》最新民調，美國選民對經濟感到悲觀，通膨壓力成了他們一大隱憂。對於現任政府在這些重大議題上的領導能力，選民缺乏信心，總統拜登及民主黨明年「期中考」的成績堪憂。

民主黨目前在參眾兩院僅握有些微優勢，從最新調查結果看來，民主黨明年期中選舉的選情岌岌可危。多數選民認為，華府應將連同通膨在內的經濟和財政問題，列為施政優先要項，他們看好共和黨更有能力處理。不過民調發現，民主黨在國會主導的法案，包括跨黨派基礎建設法案、氣候變遷暨社會支出法案，為民主黨保留一絲希望，這些倡議可望打動明年投票意向未定的選民，爭取到他們的支持。此外，在控制疫情、健保降價及改善教育上，選民肯定民主黨能力最強。

民調顯示，如果今天就舉行期中選舉，選民對共和黨的支持高過民主黨，比例是44％對41％。

另外41％受訪選民肯定拜登就任總統後的表現，但超過5成（57％）不認同，這意味拜登拉抬民主黨選情的能力有限，至少目前是如此。

《華爾街日報》最新民調還透露出，通膨已成美國選民迫切關注的議題，逾半數（56％）表示通膨或多或少讓他們財務吃緊，當中28％承認感受到莫大壓力。

5成以上受訪選民指出，汽油和雜貨價格漲不停，讓他們最不安，約2成5選民表示住房與公用事業帳單讓他們吃不消。

這份調查或可幫忙解釋，何以超過60％選民認為經濟並未朝正向發展，即便就業人口持續增加、薪資成長及股市上漲。美國10月消費者物價指數年升6.2％，觸及30年新高，通膨年率連續5個月飆破5％。

受訪選民被問及拜登總統和國會該優先處理的重大議題為何，約三分之一回答經濟議題，當中10％點名通膨。52％受訪者預期生活成本在來年會加劇，僅23％認為通膨問題可望緩解。