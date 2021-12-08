年末的電商購物節大戰戰火一直延伸到12月，京站也不讓電商專美於前，明日（9日）起到26日舉辦第二波的「鈔狂拚有感 有房有錢有得玩」周年慶，除了延續第一波的優惠以外，更祭出線上下最低1折優惠，另為了歡慶京站12周年生日慶，更將於10日當天推出12元瘋搶美食抽抽樂，再限量加碼Q卡友滿額贈住宿券優惠。

京站的ESTEE LAUDER奇幻耶誕歡慶禮盒，原價1萬3371元，特價3080元，單筆消費滿4900元贈無敵修護美肌組，滿8000元贈聖誕小香禮盒。（京站提供）

京站的ELISA造型排鑽手鍊，原價8980元，特價898元。（京站提供）

京站的W.Soul復古兩用小肩包，原價2580元，特價1100元。（京站提供）

第二波的京站「鈔狂拚有感 有房有錢有得玩」周年慶，推出了全面5折起優惠之餘，更延續首波的滿3800送400、3C或家電滿萬送500活動，首4日（9日到12日）刷玉山Pi拍錢包信用卡滿7600贈800，使用Pi拍錢包APP、綁定玉山Pi拍錢包信用卡消費再加贈100元，回饋高達22%，皆限量300份，另25日前當日持館內開立發票，至1樓卡友商務服務中心，即享限量包裝紙免費包裝禮品服務。

京站10日當天早上10點半起在京站承德路大門口領取號碼牌，11點就正式開抽12元即可享用主題餐廳美食套餐，其中1名再可獨得價值超過2200元全部5種品牌套餐。（京站提供）

而此波也特別加碼在26日前推出持行動Q卡及台北店當日累滿3800元的發票，贈限量2000份凱達大飯店精緻雙人客房價1299元住宿優惠券，而持行動Q卡及台北店當日累滿38萬元的發票，贈限量5份凱達大飯店精緻雙人套房免費住宿券。另10日當天早上10點半起在京站承德路大門口領取號碼牌，11點就正式開抽12元即可享用饗食天堂、金色三麥、一鷺express、HeyAhh、晶湯匙，價值260到768元的美食套餐，其中1名再可獨得價值超過2200元全部5種品牌套餐。