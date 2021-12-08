春節返鄉防疫旅館一房難求，桃園市為逼出空房，依《傳染病防治法》祭出訂房條款，12月5日後更改春節專案期間的房況將沒收訂金，順利再釋出625房次，市府也協調3家醫院支援春節期間29家防疫旅館的採檢作業，減少入境隔離期滿民眾到醫院採檢的移動風險。

鄭文燦表示，桃園目前有32家防疫旅館、總房間數4148間，其中4家防疫旅館、985個房間支援機組員使用，其餘28家、3163間房間供一般旅客使用，因應春節返鄉專案12月14日至明年2月14日，要再增加1家防疫旅館，總計將有29家旅館，總房間數3237間投入返鄉民眾的防疫服務。

觀旅局指出，中央放寬春節期間入境檢疫方案，增加「10＋4」或「7＋7」方案，桃園上月26日正式公告，已預訂春節專案桃園市防疫旅館民眾，必須要切結確定檢疫方案，12月5日後變更或取消將沒收訂金或預收房價總額，順利促成458房從14天檢疫方案改為7＋7或10＋7方案。

觀旅局說，經統整後，10＋7增加9房次、7＋7方案增加1074房次，扣掉改房者，總計多釋出625房次，已陸續開放返鄉民眾預訂，統計有56.3％入境旅客選擇14天檢疫方案、10＋4天有12.6％、7＋7天有31.1％。

鄭文燦說，市府已協調中壢天晟醫院、台北榮民總醫院桃園分院、敏盛綜合醫院3家醫院，支援春節期間29家防疫旅館的採檢作業。