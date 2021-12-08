阿堂鹹粥因調漲餐點價格，一碗魚皮鹹粥要價200元，引發網友熱烈討論，甚至有人特別去刷一星負評，不少名人也對此發表意見，討論老闆調漲價格到底合不合理。阿堂鹹粥粉專小編今晚宣布關閉貼文留言，也不忘再酸一下網友。

日前阿堂鹹粥粉專貼出調漲消息，被網友留言批評漲幅太驚人，曾一度刪除貼文，接著6日小編再發文說明調漲原因，強調老闆堅持要求食材品質，才不換便宜的進貨。

有網友留言表達支持，「200還是吃啊，因為別間吃不到這麼美味」、「我覺得不輸一蘭拉麵，挺你，加油」，但仍有人批評與質疑，「我真心覺得台南當地人好可憐，老朋友變貪心了」、「虱目魚的價格1片批發價才50元左右，以阿堂的進貨數量多，應該是更低」、「所以其他店家沒漲價，都是用次級品嗎？」。

小編今晚宣布關閉留言功能，感謝批評者幫消業障。（圖／翻攝臉書阿堂鹹粥）

貼文兩天累積近700則留言，但小編今晚宣布關閉留言，並寫道「這些天非常的感謝各位大德正能量及鍵盤俠士的負能量！大德們在此種下的善因～一併在此祈祝您福恩綿延、一生平順！更重要的是各位鍵盤俠士們的大恩～為我們消去每日殺魚的業障～願你們身體康健呷百二」，隨後便關閉留言功能。