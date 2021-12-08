資深女星林青霞是台灣70年代最著名的瓊瑤愛情片巨星之一，和林鳳嬌、秦祥林、秦漢並稱「二秦二林」，即便80年代後林青霞改拍港片、武俠電影，但她人氣不減，還有「永遠的東方不敗」封號；林青霞年輕時魅力四射，從她19歲就陪著她至今的閨密瓊瑤，更曾透露當時林青霞的狂熱追求者，直接追到她家找人。

林青霞19歲時以瓊瑤處女作改編成的電影《窗外》出道，兩人從那時候也種下好感情，成為48年的好閨密；今年67歲的林青霞只要現身公開場合還是能掀起暴動，而當年還是少女的她魅力想當然一定更驚人，過去瓊瑤在替林青霞2011年出版第一本書《窗裏窗外》寫序，爆料她18、19歲有多高人氣。

瓊瑤在推薦序中提到，「青霞最好的年齡，都在我的電影裏度過，也在我家度過。常常拍完戲，到我家談到深夜。少女的小祕密，我知道。刻骨銘心的初戀，我知道。狂熱的追求者，甚至追到我家來。她的許多故事，都曾在我眼前發生。我和她，不止是工作上的夥伴。也在那段時間中，我成了她的大姐姐，幾乎無話不談」。

而林青霞在1994年嫁給富商邢李源，生下兩個寶貝女兒，淡出演藝圈後以改投入寫作，偶爾會出席電影或時尚活動，也都能掀起熱烈討論，由此可見至今她的人氣有多誇張。