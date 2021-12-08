為守護全球華人的健康，中國附醫院從專業出發，以醫療領域和智慧物聯網（IoT）產業跨界合作，在政府領導下，將遠距醫療諮詢服務，從台灣偏鄉拓展到國際，更延續到一站式的落地醫療服務。台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會（MET）、中國附醫，及健康益友公司8日攜手合作，配合政府發展國際醫療及新南向政策，推展遠距醫療，搶攻新南向遠距醫療商機。

甚至中國附醫與健康益友更進一步聯盟，提供健康益友國際遠距醫療諮詢系統整合平台計畫的執行醫療體系。

中國附醫今年8月加入衛福部健保署「全民健康保險遠距醫療給付計畫」，服務偏鄉與關懷弱勢，並通過遠距醫療計畫執行院所。8日又與健康益友公司聯盟，提供健康益友國際遠距醫療諮詢系統整合平台（App與Web），從急診跨入完整各專科諮詢的醫學中心，建置為更優質醫療諮詢的大平台，延續後端一條龍、一站式國際醫療完整「落地」服務，提供及時且完整滿足廣大病人的醫療需求。

健康益友表示，公司APP是長期配合衛福部政策的醫療平台，是目前唯一擁有24小時線上急診的醫療平台，其團隊成員都具有醫療相關背景，建置優質且貼近醫療的服務平台，包括操作模式和功能都獲得台商、僑民極高評價，現在更完整銜接到後端疾病治療等健康解決方案，協力進軍國際，彰顯政府資源整合而更有效率，守護大家的健康。衛福部計畫推動台灣醫療健康產業國際化，輔導各大醫學中心共同成立台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會（MET），包含中國附醫及長庚醫療財團法人等，共計12家醫療院所，可提升國際醫療服務，更促進台灣醫療衛生的實力輸出，希望台灣專業醫療的服務品質，能被世界看見。

中國附醫強調，該醫院榮獲台灣「國際醫療典範獎」，也是國際「IMTJ醫療旅遊大獎」連續兩年獲獎的台灣醫院。尤其，該醫院一直很用心在國際醫療領域，未來在政府領導下，會持續扮演積極有力的角色，再透過跨域整合、創新醫療，同心協力開創台灣國際醫療新局。