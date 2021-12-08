桃園市青年事務局前局長顏蔚慈9月16日請辭返鄉，投入三重蘆洲的新北市議員選舉，因任內推動青年事務有成，榮獲行政院三等功績獎章，8日特別回桃園市政府，接受市長鄭文燦代表行政院頒贈獎章，感謝她為桃園的努力與付出。

鄭文燦說，顏蔚慈在任內展現多項青年事務推展成果，例如成立「永安青年體驗學習園區」、「興光堡壘青年創藝聚落」、「G10青年貨櫃市集」三大青創聚落，打造友善青年城市。目前「永安青年體驗學習園區」運作良好，而「G10青年貨櫃市集」因捷運工程施工暫停營運，「興光堡壘青年創藝聚落」未來將合併至文化局中原創業村的計畫，使其在中原創業村中保有適當發展空間。

鄭文燦表示，顏蔚慈也推動桃園設計獎，包括成立「桃園設計庫」人才培育基地作為桃園第四個青創中心，協助設計青年職涯規劃及對接產業；於中路三號、四號社宅完工後，規劃成立電商創業基地；帶領青年事務局培育「菱潭街興創基地」等60組青年行動團隊，展現地方創生優異成果，桃園也因此獲得教育部核定為跨7縣市的「北區青聚點」。

鄭文燦也指出，在社會企業發展方面，顏蔚慈任內推動桃園第一個社會企業中心，目前已輔導16組青年團隊登記為社會企業公司，讓桃園成為全國首例通過「國際社會企業城市認證計畫」第二階段審查城市，青年事務局每年也與中央大學尤努斯社會企業中心合作，舉辦「桃園社會企業創業競賽」，協助社會企業蓬勃發展。

「不用擔心，未來她質詢不到大家！」鄭文燦今在市政會議代表行政院轉頒三等功績獎章給顏蔚慈，除公開表揚，也向一級主管們開玩笑，並預祝顏返鄉參選順利。