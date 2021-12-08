手機載具將發票存入雲端的功能非常方便，開獎後系統就會自動幫忙對獎，有網友使用全聯APP存發票，近日在全聯消費時，結帳人員通知有張發票中了1000元，還直接問他「要不要領出來」，讓他覺得這服務好方便。

一名網友7日在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享，他在全聯買東西時，櫃台說中一千元發票要領嗎？讓他十分驚喜，原來全聯有這樣隱藏服務，雲端發票中獎了直接告訴你，還可以現場提領現金，原PO領完現金後大讚「真方便」。

貼文引起熱議，原來許多網友都不知道，「全聯可以領現金喔？」、「好人性化」、「不是會簡訊通知？」、「哇，從沒中過，好幸運喔」，也有人表示，「我都直接存入會員裡，還可以賺紅利點數呢！」、「之前就領過了」。

其中有人好奇，「要扣四元印花稅吧！」，對此有熱心網友解答，「其實發票存載具的話中獎不用印花稅更方便說，設定好帳號時間到就會匯進去」、「我都全聯的也直接連動手機載具。中獎都直接跑去銀行帳戶。包含我老公的信用卡我也連動手機載具。他刷卡的統一發票中獎全都是我的」。