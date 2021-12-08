北市一名年輕女子小安（化名）與男友到劉姓友人家中飲酒聊天，劉男拿出醫師開立的鎮靜劑「利平靜」（Ripam）藥丸給2人服用，待2人陷入昏睡後，趁機性侵小安。小安在昏睡中隱約感覺有發生性行為但無法確定，醒來上廁所發現下體流出精液才確認，但男友當時仍在昏睡，劉男則醒著，驚覺遭到性侵。台北地院審理後依法院審理後，依乘機性交罪判劉男3年10個月徒刑。可上訴。

根據判決書，小安與男友2020年9月某日深夜到劉男住處飲酒聊天，凌晨3時許，劉男拿出他在身心科診所就醫時，所取得的鎮靜劑「利平靜」(Ripam)藥丸，聲稱可以放鬆，當時小安因即將開店壓力大，加上又是身心科取得藥物，於是與男友服下該藥丸。

沒多久2人就陷入昏睡，劉男竟趁機性侵小安。小安證稱當時感覺被碰、被親吻，還有發生性行為，但自己實在太暈無力抵抗，後來去上廁所發現有精液流出，但看到男友還在昏睡，但劉男卻醒著，還詢問她要不要喝咖啡，因此確定與她發生性行為的不是男友。

不過，劉男到案後矢口否認犯行，還辯稱，小安在事發後還正常跟他傳訊互動，直到一周後才突然態度大轉變，傳訊指責他，這顯然與常理不符，還說自己也吞了2顆藥，「基本上不會有想犯強制性交的人自己也去服用這樣的藥物」。

法官審理時勘驗小安與劉男的對話，小安提及，「我早上以為你是我男友，發生完我覺得傻眼，但我一開始不知道怎麼面對，而且很忙，只能維持現況當作什麼都沒發生」。劉男則回「早上的事情，我認為你是醒來的，我也並沒有要隱瞞或是要很硬上的怎樣，如果你當下跟我講我絕對停，我不覺得你亂吃，我也不覺得你隨便」、「在我的認知裡是你知道的，我也不是存心想發洩，我也從來沒有想佔你便宜」等語。

法官審理認為2人對質內容可以確定小安遭到性侵，並明確指出所謂個人性自主決定權，就是「沒有得到清楚明瞭的同意，就是不同意！」，也就是要求性主動的一方，有責任確認對方在「完全清醒」的狀態下「同意」，劉男明知小安飲酒加上服藥後處於昏睡狀態，且沒有表示同意發生性行為，乘機性交犯行明確，判劉男3年10個月徒刑。可上訴。

★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時新聞網關心您：開車不喝酒、喝酒不開車！

★請尊重身體自主權！請撥打113、110