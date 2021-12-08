久咳不癒，千萬別拖，否則恐釀成大病！中醫師吳明珠表示，一名60歲的病患，大半年都在咳嗽，原本不以為意，檢查後發現不僅咽喉、肺及氣管都是痰，而且舌苔變黃、舌尖灰白，一看就知道不對勁，進一步檢查確認竟已肺癌末期。

吳明珠在《健康2.0》節目中分享病例指出，日前門診有一名60歲左右的個案，由於更年期來得較晚，有熱潮紅、盜汗，而且一吹到風就容易咳嗽，原本以為過一陣子就好了，沒想到咳了半年，檢查發現她的咽喉、肺部及氣管全都是痰。

病患表示，這半年來越咳越兇，甚至會咳到上氣不接下氣，半夜還會爬起來喘，吳明珠認為不像胃酸逆流或心臟問題，一看病患的舌頭，上面竟然有一層黃色且逆向的舌苔，兩側舌肉呈現青紫色、舌尖灰白，結果進一步檢查發現，確診肺癌第四期。

醫師提醒，肺癌致死率高，通常都是因為發現時為時已晚，雖然咳嗽症狀很常見，尤其秋冬季節更普遍，但若久咳不癒一定要及早檢查，若出現胸悶及咳血症狀，更要特別注意，尤其50歲以上長期抽菸者、有家族史的人，應定期做電腦斷層檢查。

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