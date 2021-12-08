日職打擊王鈴木誠也季外打算挑戰大聯盟，不巧撞上封館，他的合約得等到勞資談判結束後才有著落，扣掉封館前的時日，自由市場解凍後他大概還剩下20天的時間尋找買主。美媒NBC體育報導，現在至少有3支球隊對鈴木展現濃厚興趣，他們正好都是美聯東區的強隊：波士頓紅襪、紐約洋基、多倫多藍鳥。

紅襪趕在封館前最後一刻，從釀酒人換回了中外野手小布萊德利（Jackie Bradley Jr.），他今年入圍了金手套獎。為此紅襪把原本的右外野手瑞福洛（Hunter Renfroe）送去釀酒人。所以紅襪現在有中外野手，但是右外野手空缺，可以讓鈴木誠也補上。鈴木上季在日職打擊率0.317，還有38轟、88打點，也拿過金手套獎。

洋基季外釋出了外野手弗雷塞(Clint Frazier)，離開效力6年的洋基，弗雷塞以150萬美元年薪加盟小熊隊，洋基球迷還在推特譏諷他：「很高興你終於走了。」弗雷塞也回應：「我也很高興終於離開了。」但洋基的右外野已經有賈吉（Aaron Judge），他們擔憂中外野手希克斯（Aaron Hicks）的狀況，但鈴木是否能擔任中外野手仍是未知數。

至於藍鳥隊，內野手西曼（Marcus Semien）獲得7年合約轉投遊騎兵，他們優先要解決的應該是二壘、游擊的空缺。他們現在已經有很強的右外野手賀南德茲（Teoscar Hernandez），他近年取得薪資仲裁的資格，藍鳥若買下鈴木誠也，就可將賀南德茲交易出去。