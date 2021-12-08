88歲北管藝師邱火榮一生致力傳藝，今年獲國家文藝獎。（國藝會提供）

國家文藝獎舞蹈類得主布拉瑞揚．帕格勒法目前正在巡演，透過布拉瑞揚舞團執行長廖詠葳轉達想法，以排灣族語「masalu」（謝謝之意）表示感謝。（國藝會提供）

第22屆國家文藝獎今天揭曉，現年61歲的金枝演社創辦人王榮裕，得知拿下國家文藝獎戲劇類，非常欣喜地表示，「這個獎項是大家的，是所有朋友一路相挺，還有金枝演社跟著我走了28年的演員，大家一起的獎，我只是代替大家領。一路上因為有愛，才會走了那麼久。」

王榮裕表示，今年金枝演社的成員們才一起在傳藝金曲獎走地毯，「現在再拿獎覺得很驕傲，也很感謝慢慢地新生代演員都出來了，真的要感謝台灣社會，一路支持。」此外，他也打趣表示，獎金可能會想要把家裡多年的漏水修一修，或是幫太太的舊車換一換。

舞蹈類得主布拉瑞揚．帕格勒法目前正在巡演，布拉瑞揚舞團的執行長廖詠葳轉達布拉瑞揚想法，由於目前正在忙工作，需要時間沉澱思考感想，他用排灣族語「masalu」（謝謝之意）表示感謝。

音樂類得主為88歲北管藝師邱火榮獲得，他今年的生日願望才許下希望能獲得國家文藝獎的肯定，如今心願成真，他表示很開心。邱火榮的女兒邱婷表示，傳統音樂類要獲得國家文藝獎並不容易，過去大多是西樂獲獎，「我的父親現在耳朵聽不清楚，他做到八十幾歲眼睛都花掉了，還是一直在做整理保存和教學的工作，只有舞台他無法上場，但是這一生把傳統音樂做到滿了。」邱婷表示，父親快九十歲了才拿獎，像是股票的「落後補漲」，希望大環境能夠多多重視傳統藝術表演。