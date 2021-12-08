伊能靜是演藝圈著名美魔女，53歲仍保持不老臉蛋和苗條身材，平時喜歡透過社群分享生活點滴的她，近日在短影音平台曬出一段視頻，雖然外表依舊凍齡，但鏡頭拉近一看，還是不敵歲月，長了幾根白頭髮，但她卻絲毫不在意，大方展現真實美，網友見狀都大讚她狀態佳，但也有不禮貌網友留下惡評，她也高EQ回應。

伊能靜在影片中紮起馬尾，對著鏡頭擺出可愛表情，狀態好到不像53歲，而鏡頭拉近後，網友更發現髮絲間有幾根白頭髮，大方展現年紀漸長的模樣，受到網友大力讚賞。

伊能靜大方露白髮。(圖／翻攝自搜狐娛樂)

「連那幾根白頭發都是顯得那麼精緻」、「已經很可以了，你顛覆了年齡這個詞」、「太美了，從裡到外的美」，網友驚呼「姐姐也有白頭髮了」，她也透露自己多少也有白髮了，但卻不想染頭髮。

不過也有網友留言「奶奶，你真美」，伊能静則高情商表示「孫子，你真乖」，面對負評沒有生氣，依舊大度回應，讓網友都服了。其實，伊能靜之前大方曬素顏，有網友酸「還是看得出來50了」，她也沒生氣，高EQ回應「五十是非常棒的年紀～我很驕傲」。