由於市場對於Omicron 變種病毒的病症輕微，重新消化擔憂情緒，美股4大指數周二全面強漲，加上輝瑞、BioNTech表示，共同研發的第3劑疫苗能有效提高Omicron 變種病毒的保護力，同時強調接種2劑疫苗的人依然可以有效預防重症風險。美股周三(8日)開盤小漲，科技股、半導體股從高點回落，輝瑞股價上漲2%。

截至台灣時間8日晚間10點40分，道瓊工業平均指數上漲42.19點或0.12%、暫報35,761.62點；標普500指數上漲3.39點或0.072%、暫報4,690.14點；那斯達克指數下跌17.31點或0.11%、暫報15,669.60點；費城半導體指數下跌27.73點或0.70%、暫報3,961.02點。

5大科技巨頭股價漲跌不一，特斯拉股價跌0.40%、暫報1,047.5美元。NVIDIA股價下跌0.92%、暫報美元；AMD股價上漲0.68%、暫報145.83美元；英特爾下跌0.0095%、暫報52.56美元；高通下跌1.13%、暫報181.65美元。

台積電ADR股價下跌1.50%、暫報120.49美元；聯電ADR股價下跌6.22%、暫報11.77美元。輝瑞股價開盤後迅速收斂，暫報51.87美元、漲幅0.29%。

輝瑞表示，初步實驗室研究結果顯示，接種第3劑輝瑞BNT加強針可將抗體水準提升25倍，有效中和Omicron變種病毒。