台南名店阿堂鹹粥因宣布價格調漲，其中魚皮、魚肚、魚腸鹹粥等熱門產品一碗直接來到200元大關，引發爭議，事後粉專小編回文也激怒網友，狂刷一星負評。對此作家朱宥勳在臉書PO文分析2原因，表示200元很值得，但也引起當地人論戰。

朱宥勳在臉書PO文表示，自己曾耳聞一道料理的食材，只佔成本的1/3，扣除水電人事開支，食材超過這比例就很難賺錢，而阿堂鹹粥又以份量十足出名，每次端上桌都覺得已經是火鍋等級，加上虱目魚刺處理又麻煩，光是無刺加上分量，200元實在很便宜。

朱宥勳也感嘆，台灣不少品質優良的小吃，其實都有漲價空間，吃的便宜固然開心，但也不免擔心成本究竟省到哪，若是省到讓業者自我剝削，要不了幾年老闆年紀大沒熱情，店就消失了，有合理價格才能讓好店繼續傳承。

文章也引發網友議論，有不少人認同朱宥勳分析：「拉麵2、300就沒人罵」、「同意，光人事成本就足以調漲了」、「餐廳沙拉賣280怎麼沒人出來靠北」、「除刺超費工，200真的合理」，但不少當地人則反駁朱宥勳不懂裝懂：「有問題是小編的態度」、「做為一個吃阿堂長大的，虱目魚漲價是一回事，但某店沒那個品質還給人家漲價又是另一回事，看著阿堂一路崩壞」、「在台南，虱目魚無刺是基本功，不需要說得像是特異功能」、「你該不會以為虱目魚刺是手工一根一根拔的吧？笑死」、「要避開魚刺考驗的是刀工，版主可能沒看過台南處理虱目魚的刀工」、「大家會討論，是因為他是路邊攤店面賣餐廳價格，自然會用路邊攤日常去檢視，拿去跟拉麵比就很怪」、「主打銅板美食一碗卻要200，本來就不合理」、「他問題是漲幅太高而且漲太多次，130變200耶」。