《國防新聞》（Defense News）8日報導，美國眾議院投票通過折衷版的2022財年《國防授權法案》（NDAA），已送交參議院審核。美國海軍原本僅要求於2022財年採購包括1艘勃克級第3批次（Flight III）神盾驅逐艦在內的8艘船艦，但新法案直接讓該軍種採購3艘勃克級Flight III。

根據報導，在參眾兩院軍事委員會7日敲定折衷版的2022財年《國防授權法案》後，眾議院當天稍晚以363票贊成、70票反對通過，送交參議院審理。不過《國防新聞》指出，要在今年內將該法案送交總統拜登（Joe Biden）簽署，時間仍十分緊迫。

折衷版2022財年《國防授權法案》的總預算為7680億美元（約新台幣21.3兆元），其中280億美元（約新台幣7766億元）提供給美國能源部的核子武器計畫，國防部共獲得7400億美元（約新台幣20.5兆元），比拜登政府提出的7150億美元（約新台幣19.8兆元）還多250億美元（約新台幣6934億元）。

其中，美國海軍將採購13艘新船，包括3艘勃克級Flight III、2艘維吉尼亞級（Virginia-class）核子動力攻擊潛艦、1艘星座級（Constellation-class）巡防艦等6艘作戰艦，以及2艘遠征快速運輸艦（EPF）、2艘路易斯級（John Lewis-class）補給運油艦、1艘新型的輔助性通用海洋監視船，以及2艘納瓦荷級（Navajo-class）拖曳、打撈與救難艦等8艘支援艦。

美國海軍先前在預算要求中僅請求購買8艘新船，獲國會「加碼」2艘勃克級Flight III、2艘遠征快速運輸艦和1艘路易斯級補給運油艦。不過，儘管美國海軍多次呼籲勿再採購F/A-18E/F「超級大黃蜂」（Super Hornet）新機，但在最新版NDAA中，國會仍要求該軍種增購12架，以減輕其戰機短缺的狀況。