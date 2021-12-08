大啖美牛漢堡，蔡英文：進口9年沒健康問題。取自蔡英文臉書

1218四大公投即將登場，蔡英文總統今晚與美國在台協會（AIT）處長孫曉雅共同參加台灣美國商會成立70周年慶祝活動，一起品嚐美國牛肉漢堡。蔡英文表示，台灣開放美牛進口已經9年，沒有傳出健康問題。不論是美豬或美牛，只要符合國際標準，大家都不必擔心，政府都會認真把關。

蔡英文在臉書表示，今天晚上，她與孫曉雅共同參加台灣美國商會成立70周年的慶祝活動，「我要感謝台灣美國商會一直是台灣不可或缺的夥伴」。

她說，過去以來，台美商會見證台灣的經濟發展，也支持台灣度過歷史的各項挑戰。尤其今年以來，台美在經貿領域有更深化的合作，我們在6月重啟了TIFA會談；第二屆台美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）也在兩周前召開。

蔡英文指出，最新的好消息是，這個禮拜一， 經濟部長王美花跟美國商務部長雷蒙多直接對話，並宣布建立新的「台美科技貿易暨投資合作架構」（TTIC），共同商討鞏固關鍵供應鏈的行動方案。而台灣美國商會在促進這些重要且必要的合作上，都扮演關鍵角色。

她也和孫曉雅一起品嚐晚宴所準備的美國牛肉漢堡。她說，台灣開放美牛進口已經9年了，不僅受到很多人歡迎，也沒有傳出健康問題。不論是美豬或美牛，只要符合國際標準，大家都不必擔心，政府都會認真把關。

台美一直是非常重要的經貿夥伴，她期待，未來台美能有更緊密的經貿合作。「我們也要展現台灣走向世界的決心，進一步為區域經濟的發展與復甦做出貢獻」。