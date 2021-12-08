新北市長侯友宜與黃子佼合體拍攝新北歡樂耶誕城廣告。（新北市觀旅局提供）

新北歡樂耶誕城3日開城，可愛的「樂高」主題吸引不少民眾前往參觀，而眾所矚目的「巨星耶誕演唱會」11日、12日在新北市市民廣場登場，壓軸卡司請到彭佳慧、玖壹壹、A-Lin、八三夭，有數10名粉絲希望能近距離接觸偶像，竟6日起就帶著行李箱、帳篷開始在市民廣場排隊，只為能站在演唱會第一排，看到偶像「五堅情」及高爾宣。演唱會明天將進行彩排。

新北市觀旅局7日釋出網路形象影片，觀旅局長蔣志薇表示，今年新北歡樂耶誕城的形象影片，邀請私下就很喜歡拼樂高的黃子佼演出，在樂高世界裡盡情展現童心，同時新北市長侯友宜也客串出演，甚至親自「下海」挑燈拼樂高，還跟黃子佼在現場臨時加戲，就是希望把最精彩、最吸引人的新北歡樂耶誕城介紹給大家，讓民眾感受濃濃的幸福氛圍。

觀旅局表示，影片中出現許多用樂高創作出來的新北市知名地標，如淡水紅毛城、萬里蟹及野柳女王頭等，全都是由新北市的孩子們發想創作，而拍攝當日雖是平日晚上，市民廣場依舊出現許多家長帶著孩子散步遊憩，正巧遇市長與黃子佼在地標耶誕樹前拍攝，立刻停下腳步圍觀搶拍，市長也對民眾的熱情合影來者不拒。