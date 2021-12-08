元宇宙商機持續發酵，市場資金重新聚焦純正受惠股，摩根大通證券科技產業分析師楊維倫直指，玉晶光（3406）來自虛擬實境（VR）、擴張實境（AR）、混合實境（MR）產品營收比重攀高，是投資元宇宙概念股最亮點，調升股價預期到600元。

全球各大科技巨擘全面鎖定元宇宙商機，摩根士丹利證券高度看好蘋果新虛擬實境（VR）、擴張實境（AR）產品取得成功，甫調升蘋果目標價至200美元，居市場最高，不僅引動美股新一輪漲勢，也把春風拂向台系供應鏈。

玉晶光股價過去一個月來表現不俗，楊維倫最新評估，這意味市場對玉晶光VR、AR、MR業務樂觀期待，然利多尚未反應完畢，隨新款VR與MR產品於2022年中相繼問世，玉晶光憑藉產品內含價值爆發、VR鏡頭領域競爭有限、市占率高等三大利多，伴隨穩定的iPhone銷售，料將推升毛利率復甦，每股純益也將強勁增長。

海通國際證券電子研究主管蒲得宇同樣看好玉晶光是純正元宇宙受惠股，並估算，玉晶光受惠在Quest Pro市占提高，加上蘋果與Sony將推新品，來自元宇宙、VR與AR的營收占比，將一路從2021年的6％、倍增至2022年的15％、再上升至2023年的23％。

外資估算，玉晶光2021年每股純益約20元，挾上述元宇宙相關的VR、MR裝置等陸續登場，玉晶光獲利重新迎來爆發期，2022年每股純益年增率將達37％、來到28.44元，2023年每股純益再竄升至33.3元。

另一方面，玉晶光經營管理階層先前曾提及，VR、AR、MR裝置對毛利率有加分作用，因此，摩根大通預期玉晶光整體毛利率將從第三季的36％，成長為明、後年的40～50％。