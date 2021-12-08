民進黨立委高嘉瑜案遭林秉樞施暴，意外讓綠營網軍曝光。綠營也以國民黨主席朱立倫臉書留言出現大量越南帳號反酸朱才有網軍。資深媒體人趙少康質疑，民進黨連養網軍都想甩鍋國民黨，充分展現蔡政府「治國無能、只剩甩鍋」。台北市議員徐巧芯在底下PO出一圖表示，民進黨說自己沒有網軍，那這個人在幹嘛？有網友驚訝表示，「這太強。」

趙少康8日在臉書貼文表示，民進黨網軍治國早已敗壞社會風氣，連養網軍都想甩鍋國民黨，充分展現蔡政府「治國無能、只剩甩鍋」。如今為了宣傳反公投，再偏頗、違背事實的側翼圖文，只要點名蔡英文，貴為總統，還是眼巴巴地留言回應，幫忙側翼衝聲量，完全就是「四軍統帥」作風。而側翼亂國的發文可以獲得蔡英文感謝，染疫不治的家屬卻換不到蔡英文一句慰問，何其諷刺？

趙少康接著表示，12月18日公投投票就是蔡英文的期中考，不願意國家繼續沉淪、網軍囂張出征的亂象持續，就要用四個同意給蔡英文一個教訓。

台北市議員徐巧芯留言表示，民進黨說自己沒有網軍，那這個人在幹嘛？網友紛紛回應表示，「這太強，國民黨應該請妳出來主導才是。」、「在幹嘛？」、「製作圖卡？」、「應該是說，這人是誰？叫他出來打球！」、「民進黨沒有一句話是可以相信的。」

也有網友表示，「蔡英文政府想操作網軍，但是有一天網軍失控，想控制就很難了。」、「網軍治國，丟臉丟到國外。」、「水能載舟，亦能覆舟；自食惡果！」、「民進黨本來就是亂台灣的。」、「搞得我都以為今年是馬前總統擔任總統第13個年頭。」

也有人認為，「難怪年輕人不願意去當職業軍人（沒有自由、沒辦法照顧家庭、會被兵變、不能隨時隨地玩手機等原因），大家看塔綠班網軍吃香喝辣，還有存款上千萬，誰要去當職業軍人？難怪募兵不好募？募塔綠班網軍才好募，可以寄生上流，又有很多紅粉知己，真的錢多事少離家近。」

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