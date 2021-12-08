台灣IC設計大廠聯發科11月19日發布5G旗艦晶片天璣9000，採用台積電4奈米製程，對戰美國半導體巨頭高通發表、採用三星4奈米製程的Snapdragon 8 Gen 1，預計2大廠搭載的終端產品將在明年第一季陸續上市，外國科技網站發起投票，結果聯發科首度在旗艦機SoC的好感度超過高通。

據《Android Authority》調查指出，天璣9000獲得54% 的國外網友好感，Snapdragon 8 Gen 1則是 46%，主要原因就是聯發科產品採用台積電4奈米製程，由於更相信台積電的先進製程可以讓效能打敗三星的表現，預估也能比搭載Snapdragon 8 Gen 1旗艦手機更有價格優勢。

不過，也有網友認為，由於天璣9000仍未支援5G毫米波(mmWave)，加上在GPU表現上，目前從外界透露出來的跑分表現也超越天璣9000，也有許多網友指出，也會優先選擇採用高通處理的產品，主要是其支援的自定義 Android ROM，比聯發科還要強大。

此外，過去都會率先採用高通旗艦級處理器的小米，這次卻被Moto edge X30搶先推出搭載，預計在周四(9日)發表，小米最新旗艦機小米12可能要等到年底。

Geekbench 數據顯示，Snapdragon 8 Gen 1單核表現為1,234、多核為3,825，相比上一代旗艦級處理器Snapdragon 888 在單核有 8 ~ 10%提升，但在多核表現相差不遠，表現甚至不及蘋果上一代處理器A14晶片，單核表現也不及2年前的A13晶片，顯示就算高通也透過三星跨入4奈米製程，但似乎把重心更擺在GPU表現上。

安兔兔跑分則是以Snapdragon 8 Gen 1優秀許多，有綜合升級將近30%提升、來到1,031,751 分，略贏過天璣 9000的1,007,396分，但天璣 9000也有較前一代提升40%。