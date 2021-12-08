亞馬遜全球開店今舉辦「智造未來、啟動台灣」2021台灣跨境電商高峰會，宣布三大重點策略，幫助台灣品牌開拓跨境電商、加速走向全球；亞馬遜全球開店也同時宣布，開放新加坡站點，亞馬遜面向台灣賣家累計的總站點數共達14個。

亞馬遜全球開店台灣總經理陳思芬表示，2022策略方向定為「智造未來、啟動台灣」，希望台灣企業能夠將製造的「製」升級爲智慧的「智」，在台灣高品質高穩定的製造基礎上，借力跨境電商，針對自家產品進行創新、加速研發與品牌打造，進而推動企業轉型和發展，啟動台灣企業變革新時代。

亞馬遜全球開店也利用亞馬遜全球資源，不斷優化和升級在台灣的本地服務，持續協助更多台灣企業開創出事業不凡的新高峰；而三大重點策略包含協助台灣傳產製造企業佈局跨境電商、加速台灣品牌擴張全球、深化本地服務，讓台灣企業得以銜接全球消費者，並專注在自有品牌的打造，提升台灣產品和品牌國際能見度。

為了給予台灣企業更多佈局全球的機會點並打造全球品牌，亞馬遜持續面向台灣賣家開放更多海外站點，加速台灣企業拓展全球，並提供全方位的品牌打造工具，幫助企業提升品牌知名度。

未來，台灣賣家除歐美、日本等站點外，還多了新加坡站點開拓佈局東南亞。亞馬遜也不斷推出新的品牌打造工具，助力企業打造全球品牌，除了商品推廣、品牌推廣等廣告產品，還包含品牌旗艦店、亞馬遜直播等，幫助品牌更好地與消費者建立連接，提升顧客忠誠度，進而培養忠實粉絲，打造品牌。

Cubo Ai和 Kitchen Mama兩家企業，便是透過亞馬遜於全球多站點佈局，搭配多元行銷工具的使用，在國際舞台展現驚人的成績。新創品牌Cubo Ai在2021年的Prime Day成績輝煌，短短不到2天，在全球6個國家銷售數突破千台，超越過去日均銷售量的10倍。

台灣新秀Kitchen Mama則靈活運用亞馬遜的軟硬體資源，如站點分析、物流金流協助、廣告行銷等，成功打造自有品牌並創下業績成長紀錄，2020 年比 2019 年業績成長了900％，至今已佈局美國、加拿大、英國、法國、德國、義大利、西班牙和日本等全球多個亞馬遜站點。