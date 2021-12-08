民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴案，牽扯出案外案。有媒體取得林秉樞ATM交易明細表，可用餘額竟超過2300萬元。但是有媒體披露，交易明細表是P圖偽造出來的。前民進黨立委郭正亮指出，若說2300萬是假的，那還敢說Qubii(豆腐頭)是假的嗎？這關鍵證物是多麼恐怖的原子彈。

郭正亮8日在中天政論節目《正常發揮》中表示，因為林秉樞這個人非常厲害，所以他一定會留下很多資料，這樣的邏輯就導向說都是他一個人幹的，其他人都不講話。一個被羈押、另一個是高嘉瑜也不講話，然後前男友馬文鈺也不再爆料。

郭正亮接著表示，就是有人看不下去，他反問誰能拿到2300萬匯款單？2300萬是林秉樞被收押之後才出來的，陸續出現一些讓這件事情沒有辦法收尾的事證。丟出2300萬，讓整個社會譁然，後來出現反證稱林秉樞一個月前才300多萬，但是不足以推翻2300萬，因若是一個公共帳戶，錢就是流動的，一個月內當然有可能加到2300萬。

郭正亮指出，若說2300萬是假的，那還敢說Qubii是假的嗎？這是多恐怖的原子彈，到底有沒有這12000多個檔案，你也不知道；可是再把Qubii那個分類檔秀出來，表示有這個東西，也就是告訴人，趕快去談，搞不好還有錄音筆。而Qubii裡面是圖片，錄音筆裡面則是互動的證據。

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