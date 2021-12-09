珍愛藻礁公投領銜人潘忠政7日與國民黨立委李德維等人前往大潭藻礁勘查，竟發現三接的棧橋鋼構結構，就筆直地插在藻礁上。潘忠政表示，這些臨時棧橋的鋼樁直接無情的刺進藻礁內，蔡政府卻說這不影響生態。如果一把劍插入人體內再拔出，難道身體不會有損傷嗎？

潘忠政日前於臉書公布照片，指出三接就是蓋在藻礁上、面積是0.4公頃的很多倍，「潮水退了，就知道誰沒穿褲子」。據《東森新聞雲》報導，潘忠政8日在記者會上指出，照片更具體的戳破了總統蔡英文所謂「三接沒有蓋在藻礁上」的謊言，這些臨時棧橋的鋼樁直接無情的刺進藻礁內，蔡政府卻說這不影響生態，試問如果一把劍插入人體內再拔出，難道身體不會有損傷嗎？

李德維則在臉書貼文表示，直衝施工處，一舉戳破蔡總統與行政院長蘇貞昌的謊言，三接的棧橋鋼構結構，就筆直地插在藻礁上。傷害藻礁，有圖為證，什麼都是真的，只有蔡政府滿口的假話。而獲邀同行的潘忠政也當場指出三接施工的混凝土與泥沙，已經覆蓋了大片藻礁，讓藻礁生態系慢性死亡。

民眾黨立委蔡壁如則表示，整個政府都是用騙的方式，在欺騙我們老百姓。她還在臉書指出，照片、科學資料，都證明三接蓋在藻礁上，蔡政府到底為什麼可以睜眼說謊話到這種地步？為了最初說一個謊話，就要說10個、100個謊話來圓謊？