長期關注弱勢族群權益的中華婦女經貿文化交流協會8日舉行2輛復康巴士捐贈典禮，由台中市副市長黃國榮代表台中市政府出席典禮，黃國榮表示，感謝中華婦女經貿文化交流協會，用心回饋社會，為社會更添溫暖，使更多身心障礙者走出家門。

中華婦女經貿協會捐贈復康巴士給台中市政府8日舉行交車典禮。 照片/中華婦女經貿文化交流協會提供

台中市社會局長彭懷真表示，台中市今年共獲贈53台復康巴士，感謝所有捐贈人士發揮善心，協助市府汰舊換新，保障復康巴士使用者行的安全。台中市有12萬7000多名身心障礙者，截至去年底，台中市有275輛復康巴士營運，出動超過89萬趟次。一輛復康巴士，一年大約跑三千趟次，每一輛復康巴士皆被賦予重要的使命，載送著身障朋友到達目的地。

中華婦女經貿文化交流協會理事長蔡鈴蘭，歷任國大代表、立委與總統府國策顧問，長期投入社會公益，她在得知台中市政府社會局管理的復康巴士有些已屆汰換階段，除了市府有限的經費外，實在有賴社會各大企業及善心人士共同努力捐助，於是號召多個社會團體捐贈多輛復康巴士給台中市政府。

蔡鈴蘭並表示，中華婦女經貿文化交流協會的宗旨是以推廣中華文化、謀求台灣人民福祉並關懷婦女、青少年、兒童、老人、弱勢群族教育等，這次捐贈復康巴士，就是希望讓身障人士有安全舒適的座車，並期盼社會上更多企業單位，善心人士、慈善團體踴躍捐助，共同為台中市的弱勢族群打造更友善的環境。