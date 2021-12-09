王俊明出獄後多次傳簡訊恐嚇前女友。（中時資料照／高政全攝）

「恐怖情人」王俊明因持槍服刑假釋出獄後，得知謝姓女友另結新歡要分手，多次尋求復合遭拒，2006年2、3月間，謝女無法忍受王男多次騷擾、恐嚇，向警方報案，當王男收到派出所寄發的通知書，更加怒不可遏，當年4月14日持兩把生魚片刀，尾隨猛刺謝女26刀致死。

2006年，35歲的王俊明入獄服刑獲假釋後，出獄第一時間就是找尋謝姓女友再續前緣，結果發現入監服刑期間，交往7年的謝女似早已移情別戀，並有意分手刻意疏遠，但王男不甘心不斷騷擾、恐嚇，甚至跟蹤謝女，果真發現她已結交新男友。

案發前2個月的2006年2月，王男仍心存一絲希望，帶著兩人出遊的光碟，到謝家親友尋求支持，證明兩人交往長達7年，希望家人能介入讓女友回心轉意，但謝女不為所動。直到案發前1個月，謝女不堪其擾，向士林分局報案，控告王男涉嫌妨害自由。

警方發出通知書傳喚王男到案，2006年4月13日，王男自郵局領取掛號信件後，自知挽回女友已經不可能，萌生「愛不到就要毀了她」的想法，隨即前往延平北路購買2把生魚片刀，隔天早上7點多，騎機車在謝女住處前等候準備下手。

王男在守候期間，看到謝女搭乘公車，他也跟著上車，但兩人並沒有任何互動，謝女還對她視而不見，不禁讓他怒火中燒，40分鐘的車程，在謝女下車時終於爆發，在大同區南京西路騎樓，他朝謝女背部猛刺，當場血流如注，直到謝女倒地仍沒有停手，繼續刺傷鼻部、左下顎，胸部、腹部前後共26刀。

行凶後，王俊明逃離現場，不與外界聯繫，躲藏在新北市的MTV，直到身上沒錢花用企圖找親友接濟之前，警方在他新北市三重住處頂樓將人逮捕。王聲稱，因為聽聞謝女和新男友論及婚嫁，一時氣憤才會行凶。

目擊證人形容王男下手凶殘，聽到被害人喊救命，看到被害人跌倒在地，竟然半蹲在旁邊，用雙手不斷捶打，直到王站起來，才看到他雙手各有1把刀子，左手的刀子已經彎曲。案經法院審理，一審士林地院判決就提及，王男在光天化日下的人來人往公共場所行凶，手段凶殘，對社會造成的衝擊很大，在他提上訴後，合議庭以王男「現在覺得很後悔，很對不起被害人」，希望有機會工作賺錢賠償謝女家屬，最終認為他本性應非窮凶極惡、罪無可赦之徒，沒有判處死刑與世永久隔絕的必要，駁回檢察官的上訴，讓逃過一死，判決無期徒刑確定。

※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。