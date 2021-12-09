美麗島事件是台灣有史以來，最關鍵性的轉折點。它讓台灣人從世世代代的順服，從二二八的恐懼、沉默中振奮起來。

外來的蔣家獨裁政權的勢力，也從此下垂，只能靠暗殺手段塗抹其落日餘暉。

繼林義雄的滅門血案，陳文成命案，到江南命案終於成為蔣家政權的最後傑作，彰顯其邪惡的心靈與本質。

美麗島事件，所以和發生在台灣歷史上許許多多大大小小的反抗事件不同的地方，在於它不是一次性、拋棄性的事件。它是台灣歷史上第一次有台灣人的反抗行動，成為國內及國際關注的事件。尤其是該事件持續在全台灣媒體燃燒長達半年以上，高潮迭起的情節直接送到每個家庭和個人。

美麗島事件喚醒了當代的知識份子，反省自己，認識自己，定位自己。連凡夫走卒都一起接受了美麗島大審，成為庭外的共同被告。

因為那是一次外來獨裁政權，對全體台灣人的審訊。

美麗島事件所以會產生歷史性的影響作用，還有：

第一、美麗島政團的建構者，首次替台灣人民繪製了清晰又完整的台灣籃圖，並高舉了核心信念與價值，結束當年黨外時代以當選為目標的各行其是的狀態，並在外來恐怖統治下組織了一個沒有黨名的黨。海內外有意識的台灣人，終於公然連結在一起。

第二、一九七九年十二月十日，世界人權日的慶祝晚會意外引爆衝突，獨裁者下手全面逮捕，海內外台灣人因此大團結。

我在特務圍捕下，竟意外突圍成功。巨額獎金懸賞我的空前通緝行動，扣人心弦，長達一個月，使獨裁者無法速戰速決，快速結案。讓海外台僑及國際人權組織有較充裕的時間，從事營救工作。

第三、公開的美麗島軍法大審，長達九天，全面吸引了台灣人民投入。軍法大審才是真正扭轉台灣歷史的關鍵因素。沒有公開的軍法大審，美麗島事件只會是另一個大型的中壢事件而已。大審的影響，迄今未熄。

自古以來，不管東方或西方，任何政治審判都不是靠「法律辯護，可以扭轉命運的。我是所有被告，包括全部律師群，唯一一個真正想利用公開審判的場合，向全體台灣人民上一堂政治大課，強力反擊獨裁者，企圖扭轉頹勢，並向國際表達台灣人民心聲的人。

我們八名被告都是唯一死刑的被告。每一個都極可能被判死刑。我們被起訴的法條是懲治判亂條例第二條第一項：唯一死刑，褫奪公權終身，並沒收全部財產。

我已是全國包括海外公認必定會被判處死刑的叛亂「首惡」累犯。我當然知道，我的人生已走到盡頭了。

會死的人，絕大多數是低頭懇求寬容。從三零年代莫斯科大審判，二戰後紐倫堡大審，東京戰犯審判，以及台灣的所有政治審判莫不如此。

美麗島律師也清一色採取這種訴訟策略，作減刑和無罪的辯護，像一般平凡的律師所做的辯護，難望美國丹諾(Clarence Seward Darrow)律師之項背。只有一個人例外，那就是我。

我知道是時候必須把生命獻給台灣，獻給自由，獻給信仰了。

那是個特務密佈的時代，美麗島軍法大審怎麼會沒有臥底律師？ 我們應該問的是那一個或那幾個不是？ 我的律師尤清，雖然我們從小就認識，雖然他是我堅持聘請的。但是開庭之前，我也只告訴他：「法律辯護在政治案件中是沒有用的。全程我都將行使緘默權，讓世人看到我的抗議。」

我相信獨裁者及其高級幕僚會很高興我的全程緘默，他們已有對策應付我的緘默。

其實，我只是要利用尤清律師傳出一個假消息：「施明德放棄了。」

開庭了，我一個人講的話，幾乎比其他七位加起來的話還多！

(本文摘自《施明德的政治遺囑：一個奉獻者的最後剖白》/時報出版)

【內容簡介】就台灣歷史而言，「美麗島事件軍法大審」是一項「世紀大審」。

它不只在審判「美麗島政團」的功過，也是審判台灣民族的苦難，更在審判國民黨當權的良知和本質。

在整個「審判」過程中，人們看我微笑自若，舉止輕鬆，其實我的內心非常沉重和悲慟。我不是在擔憂自己的死生，是哀傷為什麼生長在這個美麗之島的子民，必須一代又一代地吟哦著同樣淒涼的悲歌？

每個時代都有奉獻者。奉獻者總是扮演著悲劇的角色。奉獻者深知自己的旅程必是孤單、坎坷、悽慘和佈滿血淚的。奉獻者總是不為他的時代所接受，反遭排斥、欺凌、羞辱、監禁和殺戮。但是，奉獻者所爬過的羊腸小徑，必會被後繼者踩成康莊大道。奉獻者的肉體也會腐朽，但是他的道德勇氣和擇善固執的奉獻精神，必會增益人類文明，與世長存。奉獻者不屬於今天，但是他會活在明天！

我並不奢望在這個世俗的「法庭」中求得一項公正的判決，但是我毫不懷疑地深信：總有一天，歷史法庭一定會還我公道！

本書完整收錄長達六萬字〈施明德的政治遺囑〉！

〈施明德的政治遺囑〉一文命運十分坎坷，因為立論的尖銳，先是被在野人士「扣押」了數年，好不容易1990年出版了，不到三個月又被當權者查禁！

〈施明德的政治遺囑〉是1980年「美麗島大審」時，施明德在「軍事法庭」的答辯書。

以文學思維始，以政治主張終，施明德呈現了他之所以成為一個人權工作者的心路歷程。

本書的完整出版，為歷史保存一份真實的紀錄，也為這紛亂的年代提供一條出路！

【作者簡介】施明德

施明德生於1941年日本殖民統治時代。父親施闊嘴是日本時代的漢醫考試官，也是台灣南部非常有名的接骨師。施在家排行老四，大哥施明正是一位知名的畫家、詩人、小說家。

就讀高雄中學初中部時，下定決心報考軍官學校，將來以武裝革命推翻蔣介石獨裁政權，結束台灣數百年來被外來殖民統治的命運。

1962年在小金門擔任少尉炮兵觀測官時被逮捕。大哥施明正與三哥施明雄也同時被捕。

在台灣白色恐怖時代是兩度入獄的政治良心犯。一生總共被監禁25年半。

重要經歷

1962 年「台灣獨立聯盟案」被判處無期徒刑，褫奪公權終身，服刑15年出獄。

1980 年「美麗島事件」再判處無期徒刑，褫奪公權終身。解除戒嚴之後，施明德拒絕減刑，拒絕特赦，直到李登輝總統宣告美麗島事件判決無效，1990年以無罪之身出獄。因此，所有美麗島事件的受難者終於重新獲得參政的權利。

1970年參與「泰源革命事件」，事敗後被五烈士保護，未遭槍決成為火種。出獄後，繼續為台灣的自由奮鬥。

1978-1979年與黃信介等人組織黨外總部及美麗島雜誌社，成就一個「沒有黨名的黨」。

1979年美麗島事件總指揮。

1980年美麗島軍法大審中，面對死刑審判宣示：「台灣應該獨立，而且已經獨立三十年，現在的名字叫中華民國」，提出「中華民國模式的台灣獨立」；並指控國民黨政府的「黨禁、報禁、戒嚴令、萬年國會」是反民主的四大害及「先抓人再找証據」的御用司法。

1994年民主進步黨主席。任內提出「政治大聯合，社會大和解」、「金馬非軍事區化」、「台灣已經是個主權獨立的國家，民進黨執政，不必也不會宣布獨立」、「台灣應該成為一個福利國家」。

2006年發動百萬人民反貪腐運動要求陳水扁下台，擔任紅衫軍總指揮，拒絕一切攻佔總統府的主張及壓力，讓台灣成為迄今沒有政變的國家。

著作

《增設中央第四國會芻議》（思考如何在現有體制下，突破台灣人不能參政的限制）1978

《施明德的政治遺囑》（美麗島軍法大審最後答辯狀）1980

《囚室之春》（散文，寫於無限期絕食中）1988

《總指揮的告白》（回顧一生）2009

《常識：一個台灣人應該知道的事》2011