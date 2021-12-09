請求判我死刑！ 我請求！ 我請求！

一九八○年三月二十八日警備總部第一軍事法庭

審：剛才呂秀蓮的陳述倒是一篇文采並茂的好文章，我們會斟酌的。施明德，你呢？

施明德：「我剛才從座位上起來走到這裡發言，感覺上似乎走過了比四十年還要漫長的路途，我在這裡有一份遺書，但我不想在這裡宣讀了，我隨後呈庭。

昨天晚上聽到姚嘉文夫人說出來林義雄家發生悲劇，中午我退庭回去才有機會問清楚到底是怎麼一回事，在這種新情況下，使我做了一項很堅定的最後決定。

在整個審訊期間，審判長可以看到我到法庭來都一直面露笑容，毅然面對。

但是現在我卻一點都笑不出來，而當我決定要說出以下這些話時，事實上我是要有比死更大的勇氣。

我知道，從事件發生到我意外脫逃成功，我已經是國內外的知名人物。台灣的媒體竭盡所能攻擊我，醜化我，誣蔑我，我已被形容為十惡不赦的江洋大盜。

我知道，要求治亂世用重典的聲音，四處響起。根據我二十年來的經驗，以及我這幾天來的審理過程，我只希望傳播媒介不要再把我此刻的用心再度扭曲。

我這個懇求並不是出於對生命、個人榮譽的追求，而是基於對我所熱愛的國家，這塊土地和人民一份執著的愛。美麗島事件發生之後，我並沒有想到在這個意外事件發生後，在我被逮捕而與外界隔離的階段，外面世界竟有如此重大的變化。

今天中午，我才知道我的好友林義雄，家裡竟然會遭到這樣的慘禍，使我感到創痛深鉅。基於個人熱愛國家、土地、人民的心意，在諸位審判官的審理下，以及剛才我從座位上走到這裡的感受，我要在此向我們的國家致敬，同時我也願意向美麗島事件受傷的同胞，及那些怨恨我，謾罵我，視我為十惡不赦的反對者致上我的歉意。請審判長代表接受我這份歉意。(他向庭上深深一鞠躬)

同時，除了向全國同胞表示歉意，我也深切的希望能夠平息國人的怒火及報復的心理，如果大家也都是真心的熱愛我們自己的國家，土地和人民，我希望同情我們，支持我們的所有朋友能夠接受我的懇求，請收起你們的拳頭，特別是我的妻子艾琳達和海外支持我們的人士，我請求你們把對我的愛護之心，轉為對台灣的熱愛，把愛好和平的意志轉變成振動和諧的力量。」

(本文摘自《施明德的政治遺囑：一個奉獻者的最後剖白》/時報出版)

【內容簡介】就台灣歷史而言，「美麗島事件軍法大審」是一項「世紀大審」。

它不只在審判「美麗島政團」的功過，也是審判台灣民族的苦難，更在審判國民黨當權的良知和本質。

在整個「審判」過程中，人們看我微笑自若，舉止輕鬆，其實我的內心非常沉重和悲慟。我不是在擔憂自己的死生，是哀傷為什麼生長在這個美麗之島的子民，必須一代又一代地吟哦著同樣淒涼的悲歌？

每個時代都有奉獻者。奉獻者總是扮演著悲劇的角色。奉獻者深知自己的旅程必是孤單、坎坷、悽慘和佈滿血淚的。奉獻者總是不為他的時代所接受，反遭排斥、欺凌、羞辱、監禁和殺戮。但是，奉獻者所爬過的羊腸小徑，必會被後繼者踩成康莊大道。奉獻者的肉體也會腐朽，但是他的道德勇氣和擇善固執的奉獻精神，必會增益人類文明，與世長存。奉獻者不屬於今天，但是他會活在明天！

我並不奢望在這個世俗的「法庭」中求得一項公正的判決，但是我毫不懷疑地深信：總有一天，歷史法庭一定會還我公道！

本書完整收錄長達六萬字〈施明德的政治遺囑〉！

〈施明德的政治遺囑〉一文命運十分坎坷，因為立論的尖銳，先是被在野人士「扣押」了數年，好不容易1990年出版了，不到三個月又被當權者查禁！

〈施明德的政治遺囑〉是1980年「美麗島大審」時，施明德在「軍事法庭」的答辯書。

以文學思維始，以政治主張終，施明德呈現了他之所以成為一個人權工作者的心路歷程。

本書的完整出版，為歷史保存一份真實的紀錄，也為這紛亂的年代提供一條出路！

【作者簡介】施明德

施明德生於1941年日本殖民統治時代。父親施闊嘴是日本時代的漢醫考試官，也是台灣南部非常有名的接骨師。施在家排行老四，大哥施明正是一位知名的畫家、詩人、小說家。

就讀高雄中學初中部時，下定決心報考軍官學校，將來以武裝革命推翻蔣介石獨裁政權，結束台灣數百年來被外來殖民統治的命運。

1962年在小金門擔任少尉炮兵觀測官時被逮捕。大哥施明正與三哥施明雄也同時被捕。

在台灣白色恐怖時代是兩度入獄的政治良心犯。一生總共被監禁25年半。

重要經歷

1962 年「台灣獨立聯盟案」被判處無期徒刑，褫奪公權終身，服刑15年出獄。

1980 年「美麗島事件」再判處無期徒刑，褫奪公權終身。解除戒嚴之後，施明德拒絕減刑，拒絕特赦，直到李登輝總統宣告美麗島事件判決無效，1990年以無罪之身出獄。因此，所有美麗島事件的受難者終於重新獲得參政的權利。

1970年參與「泰源革命事件」，事敗後被五烈士保護，未遭槍決成為火種。出獄後，繼續為台灣的自由奮鬥。

1978-1979年與黃信介等人組織黨外總部及美麗島雜誌社，成就一個「沒有黨名的黨」。

1979年美麗島事件總指揮。

1980年美麗島軍法大審中，面對死刑審判宣示：「台灣應該獨立，而且已經獨立三十年，現在的名字叫中華民國」，提出「中華民國模式的台灣獨立」；並指控國民黨政府的「黨禁、報禁、戒嚴令、萬年國會」是反民主的四大害及「先抓人再找証據」的御用司法。

1994年民主進步黨主席。任內提出「政治大聯合，社會大和解」、「金馬非軍事區化」、「台灣已經是個主權獨立的國家，民進黨執政，不必也不會宣布獨立」、「台灣應該成為一個福利國家」。

2006年發動百萬人民反貪腐運動要求陳水扁下台，擔任紅衫軍總指揮，拒絕一切攻佔總統府的主張及壓力，讓台灣成為迄今沒有政變的國家。

著作

《增設中央第四國會芻議》（思考如何在現有體制下，突破台灣人不能參政的限制）1978

《施明德的政治遺囑》（美麗島軍法大審最後答辯狀）1980

《囚室之春》（散文，寫於無限期絕食中）1988

《總指揮的告白》（回顧一生）2009

《常識：一個台灣人應該知道的事》2011