大陸在2018年提出國家級《鄉村振興戰略規劃》，同年，廈門市海滄區青礁村蘆塘社即因2017年「最美街道」而被選為鄉村振興試點，從宗祠改為書院建立「4點鐘學校」，到新時代文明青年工作站成立，蘆塘社成為各地取經仿效的重要據點。

「4點鐘學校」類似課後安親班，大陸的小學生下午3點多就放學，對雙薪家庭來說，城郊地區很難有合乎需求的安親班。如果交給祖父母，往往放任孩子自流。當時進駐的台灣青年，根據居民需求創設了「4點鐘學校」，馬上獲得認同。

緊接著，宗祠前方的荒地逐步被整理。過程中，就像台灣一樣，先取得地主同意，並獲得村民認同，將荒地與池塘打造得像公園，優化之後，很快成為村民聚集遊憩場所，信心逐步建立起來。

在鼓勵村民共同投入時，高年級小學生也被重點培養，以「蘆塘小主人」培育小朋友們認識家鄉的能力，深化他們對土地的認同。

小學生培根計畫，讓小朋友們從小認識自己的家鄉，對鄉土產生認同。（圖/海峽城鄉發展基金會提供）

之後在每年上萬人次的參觀人潮中，這批小小導覽員發揮很大作用。許多參訪者在之後的座談中都表示，很驚訝看到小學生可以對自己家鄉風土人情這麼了解。

隨著時代與法令修正，海峽城鄉發展基金會適時成立，結合閩台兩地青年，把大陸的「鄉村振興」與台灣「社區營造」理念結合，找出在地特色，喚起民眾對鄉土的感情，「造人、造物、培力、陪伴」，漸讓村民自主發展出蘆塘特色。

因為城鎮化發展，人口高度往都市集中。大陸許多城市周邊地帶的農村，不似邊陲地帶的空洞化，反而因移居人口進入、土地價值暴漲等等，產生新的課題。

海峽城鄉發展基金會在廈門海滄區落地生根，將大陸的鄉村振興與台灣的社區營造結合。（圖/海峽城鄉發展基金會提供）

大陸中國社會科學院農村發展研究所所長魏后凱就強調，農村現代化絕不是照搬城市現代化，而是要構建新型態的鄉村產業體系，加速農村基礎建設與公共服務。

這其中有部分是公部門的責任，海峽城鄉發展基金會則是在社造的過程中，糾合農村村民的力量，共同發力來完善其中的軟體（人心）。從在地青年輔導到家庭主婦發揮力量，蘆塘社村民的熱情被激發起來。

小學生在蘆塘書院前講解閩南建築的磚瓦之美。（圖/海峽城鄉發展基金會提供）

蘆塘社得天獨厚，地理位置離廈門市中心不遠，過去幾百年又有豐富的文史積澱，從華僑文化、海絲文化到耕讀文化，結合鄉村振興、社區營造，創建極具特色的鄉村故事。

現在的蘆塘社，一年要接待上萬人次海內外同胞，不只是其他各省的取經示範點，也是台灣和其他僑胞的參訪重點。