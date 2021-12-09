台北一名人夫發現在酒店上班的陳姓妻子與另名已婚蔡姓人夫外遇，兩人多次互傳親密的訊息，甚至妻子還向他自陳「控制不了自己」，讓他深感背叛，遂提告求償100萬元。台北地院審結，認為陳女、蔡男侵權屬實，須連帶賠償40萬元。可上訴。

人夫主張，與陳姓妻子於2013年6月結婚，育有2名未成年子女，但妻子於2020年間與已婚的蔡男發展婚外情，兩人在通訊軟體LINE上互傳，「想你、我愛你、寶貝」、「你會不會只有那個運動體力好啊，親一下，老公」等語，每日都密切聯絡，且妻子也坦承對蔡男有超越朋友以上的感覺，曾發生性關係，上述行為已嚴重侵害他的配偶權，遂提告向2人連帶求償100萬元。

蔡男辯稱，陳女在酒店上班，他與陳女僅是女陪侍與顧客的關係，陳女為了維持與顧客的良好關係，才會跟他一同出遊，並用曖昧的話語對話，堅決否認與陳女友達以上，此外，陳女沒坦白已婚身分，而是以前男友稱呼人夫，稱自己主觀上並無侵害人夫的配偶權。

台北地院法官勘驗證據，認為陳女與蔡男的訊息親密，內容數度提及「我愛你」、「寶貝」、「老公」等語，字字句句都滿是愛意，明顯已逾越普通朋友的社交行為，且兩人亦有相互依偎的親密合照，陳女也曾向丈夫坦承「後來我跟他去開房間了，以後就說這段婚姻是我不忠」、「跟他在一起我就會被他勾走，我自己知道無法理解」、「我錯了」、「我控制不了」等語，認為人夫求償有理。判定陳女與蔡男需連帶給付人夫40萬元。可上訴。