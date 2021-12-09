現代人生活步調緊湊，午餐選擇速食搭配一杯手搖飲成為常態，隨著飲食西化，三高問題越來越常見，脂肪肝的發生率也持續升高，甚至還有國小生因肥胖問題，年紀輕輕就出現脂肪肝炎。

過去非酒精性脂肪肝炎無藥可醫，僅能藉由控制體重、規律運動等被動治療來減緩其惡化速度，近來新臨床試驗指出，以前多被用來治療糖尿病的胰島素敏感劑，對於脂肪肝有顯著改善。

●熱量攝取太多身體消耗太少 健康亮紅燈

脂肪堆積主要是由胰島素阻抗引起，起因為現代人熱量攝取太多、身體消耗太少。胰島素阻抗會使脂肪裂解成三酸甘油酯、增加三酸甘油酯的合成，造成三酸甘油脂存積於肝臟，進而形成非酒精性脂肪肝，甚至導致肝臟發炎。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院肝膽胰內科余明隆教授提醒，非酒精性脂肪肝炎跟高血壓、高血脂、糖尿病等疾病息息相關，若未及時處理也可能引發肝纖維化與惡性腫瘤，有高致命風險。

●過去無藥醫 胰島素敏感劑治療新突破

余明隆教授表示，針對非酒精性脂肪肝炎治療，目前尚無藥物被FDA認可，過去許多相關藥物的臨床試驗也多以失敗收場。

但其中，用於治療糖尿病患者的胰島素敏感劑，成效相對有效，目前已有諸多研究顯示胰島素阻抗與非酒精性脂肪肝相關，因此提升胰島素敏感度可明顯改善肝功能與肝臟發炎狀態。雖有病患停藥後復發的困境需要克服，但未來期待能夠成為非酒精性脂肪肝炎藥物治療的希望。

●本土產、官、學攜手合作 雙盲、隨機、多中心試驗重大成果

過去所有胰島素敏感劑對於非酒精性脂肪肝炎病人的治療試驗，皆是以歐美白種人為主行。而這次從試驗設計、進行，到成果分析皆在台灣進行。國內藥廠龍頭提供實驗藥物與安慰劑，進行24週雙盲、隨機、多中心的臨床試驗。試驗結果指出，在治療組中出現肝功能及肝臟發炎的改善，相較安慰組有顯著進展，且沒有安全性顧慮。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院肝膽胰內科肝炎防治中心主任黃志富教授表示，這項成果是往後對於亞洲或是台灣非酒精性脂肪肝炎病患，治療上一個重要的契機。

●不是只有肝 規律檢查才能確保健康

黃志富教授呼籲，民眾如有三高或是體重過重問題，一定要定期檢查是否有脂肪肝，因為肝病初期症狀不明顯，等到病患發現症狀時，通常都已進展成肝硬化甚至肝癌。另外，提升對於疾病認知是每個公民重要課題，不只是肝病，平常也應追蹤評估是否有脂肪肝、心血管、三高方面疾病，對自身身體情況多點了解，以期能早期診斷，早期預防，定期追蹤。