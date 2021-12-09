時序已過「大雪」，是全年陰氣最重的時期，就中醫觀點，心為火臟，這時要特別注意心肺的循環。天氣冷時容易讓交感神經興奮，導致血壓上升；低溫也會刺激末梢神經收縮，血管阻力變大，血壓因而升高，心跳加快，血液也容易凝結形成血栓，進而造成心血管疾病發作。

●要改善全身循環 腳絕對是首要重點

中醫師賴睿昕表示，要改善全身循環，腳絕對是首要重點，腳是身體陽經的末尾、陰經的開頭，是人體陰氣最重的地方，所以腳部比其他部位更容易受寒。若受到外部寒氣侵襲，腳部的血液就會淤積，導致循環不暢，進而引起微循環障礙。

此外，腳掌遠離心臟，血液供應少，表面脂肪薄，保溫力差，且與上呼吸道，尤其是鼻腔黏膜有密切的神經聯繫。所以，腳一旦受寒，就可能引起鼻塞過敏等支氣管疾病，所以建議睡覺時可穿著襪子入睡，大雪睡眠應把握「早臥晚起，必待日光」原則，中醫認為陽氣可以推動五臟六腑的運作，也是人體溫暖的來源。

●「大雪」過後 建議盡量晚上10點就寢

賴睿昕指出，充足的睡眠可以補充陽氣，「大雪」過後建議盡量晚上10點就寢，早上必須晚起，等身體暖了再出門，避免清晨嚴寒著涼，想要外出運動，也要避免過早出門，最好等到天亮、氣溫升高再開始。

值得注意的是，冬季運動也不宜太激烈，只要能微微出汗就好，快走、打太極都對身體都很不錯，可以減少因為溫差大，血管急遽收縮，導致心臟病、中風發作的風險。

●清晨與洗澡兩個時間點 最容易發生中風

賴睿昕補充提到，冬日寒冷排汗量減少，也鼻較不易口乾，但應正常攝取足夠的水分，每日至少飲用2,000c.c.開水，避免血液過度濃稠造成血栓，多喝水也可以維持良好的新陳代謝。

賴睿昕進一步分析，一天當中最容易發生中風的時間點有兩個，分別是清晨以及洗澡時。因此，家中若有長輩或心血管疾病患者，一定要注意保暖，在床頭邊準備外套，起床加個外套再下床；而洗澡時也要先等水熱了之後再脫衣服，以免身體碰到冷水而血管收縮。

家中不同空間的室內溫度盡量要維持均衡，避免在室內移動時溫差過大，而室內溫度較低的地方通常是浴室、房間、頂樓、陽台等，必要時可以使用暖爐來調整室內溫差，但使用暖爐設備務必要注意通風。

●大雪護心食補怎麼吃？ 中醫師說分明

賴睿昕提醒，大雪時節想護心，可多吃高纖蔬菜和全榖根莖的食物如：黑木耳、秋葵、菠菜、甜椒等，都是膳食纖維含量高的蔬菜；並且多用全榖根莖類（糙米、五穀飯、燕麥、地瓜等）來代替精製的白飯和白麵，如此都可以增加膳食纖維的攝取，有助於穩定血糖和血脂肪，避免血液過於黏稠。

中醫認為黑入腎，黑豆、黑木耳、海帶等，非常適合冬天吃，其膠質有助於保護血管彈性，預防動脈硬化；而黑木耳和海帶都富含水溶性膳食纖維，可以減少食物當中的糖分和油脂吸收，穩定血糖和血脂肪。

正餐多搭配魚和堅果含有Omega-3脂肪酸，Omega-3脂肪酸有助於降低LDL壞的膽固醇、增加HDL好的膽固醇，並且可以促進血管擴張、降血壓，有助於預防三高和心血管疾病，是護心相當好的油脂來源。

除此之外，紅蘿蔔、山藥、菇類都對心臟好處多多，蔬菜攝取量每天建議3到5份（1份相當於半個飯碗）。

食補應注意均衡飲食，以高蛋白、高維生素、高礦物質、低脂肪的食物為佳，如雞蛋、牛奶、瘦肉、魚、蝦、豆漿、龍眼、大棗等，還應多喝熱湯，以滋補臟腑，增進食慾，祛寒保暖。