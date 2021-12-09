天冷，來點巧克力，幸福感可說是滿滿滿！相信很多女孩一下就可以嗑完這美味的滋味，但這可能是囤積脂肪的開始。

●巧克力具營養價值 加糖不利身體健康

營養師高敏敏指出，其實巧克力有很多營養，因爲原料為可可豆，雖屬於油脂類，但富含可可多酚能幫助抗氧化，只是市售大部分的巧克力都加了很多「糖」，吃下去後會導致血糖升高、胰島素分泌，雖然也會刺激快樂荷爾蒙分泌，不過來得快、去得也快，血糖下降之後心情又會開始沮喪。

●巧克力製品 熱量排行榜

1、85% 黑巧克力(一片)：613kcal／含糖：10.7g

2、牛奶巧克力(一片)：546kcal／含糖：51.9g

3、巧克力冰沙(一杯)：494kcal／含糖：70g

4、可可布朗尼(一塊)：460kcal／含糖：52.3g

5、熱可可(一杯)：418kcal／含糖：52.3g

6、黑森林泡芙(一顆81g)：258kcal／含糖：18.1g

7、黑巧霜淇淋(一份)：217kcal／含糖：32g

8、朱古力蛋糕捲(一塊61g)：204kcal／含糖：11.3g

9、餅乾棒(40g)：197kcal／含糖：12.1g

●長期攝取糖 恐讓快樂因子減少

高敏敏直言，簡單來說，「糖」只能給你短暫的快樂，更有研究發現，長期吃糖體內快樂荷爾蒙會下降更多、反而不快樂，導致想要吃甜帶來快樂的人，只好想辦法吃更高熱量、高糖的食物，漸漸產生依賴，還可能踏上肥胖不歸路。

●純巧克力適量吃 可可多助抗氧化、保護心血管、心情愉悅

所以說，對於太甜的巧克力可要提高警覺，高敏敏舉例，一杯可可冰沙494大卡，有70g的精緻糖=14顆方糖，而看起來健康的巧克力牛奶，也超過500大卡。

根據世界衛生組織建議 ，每日糖攝取量不宜超過總熱量的5-10%，以一天攝取2000大卡熱量的男生來算，糖攝取量應低於25-50g（5-10顆方糖）；以一天攝取1500大卡的女生熱量來算，糖攝取量應低於19-38g（4-8顆方糖），由此可見，很多巧克力都超過。

反而越純的巧克力，適量吃（大約2小片）是可以的，因可可多酚幫助抗氧化、養顏美容、保護心血管，還可以讓你真正變開心！