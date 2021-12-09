亞洲少子化日漸嚴重，為了緩解高齡化、勞動力短缺問題，日、韓也正式引進外籍移工，亞洲掀起搶工潮，有網友分享自身周遭情形，身邊的越南人稱等明年疫情趨緩，打算學日語赴日工作，弟、妹也已經要前往日本，他見狀擔憂對台灣「這是不是一個警訊？」。

面臨日本、韓國爭相引進外籍移工，面臨和日韓薪資待遇差異的挑戰，勞動部研擬明年新制，開放移工入籍台灣，以增加對外籍移工來台的吸引力。有網友在PTT發文，在公司和越南人聊天，對方稱日本仲介費比台灣便宜，若明年疫情趨緩，計畫返鄉休息一陣子，期間勤學日語，為之後赴日工作做準備，此外，還表示自己家中的弟弟、妹妹已經要前往日本了，原PO擔憂，「怎辦？這是不是一個警訊啊」。

貼文一出不少網友看了也大嘆，「正常，去韓國的也變多」、「現在日本一堆越南移工」、「台灣不是移工首選很久了」、「這倒是真的，我認識的移工在日本過的比台灣好」、「日韓才是外籍首選，這是事實」、「移工去日本做服務業月薪就超過五萬」、「越南人早就一堆去日本了」、「能去日本，誰還來台灣」。

也有網友分享自己所見的情況，「我在法國遇到好多在台灣工作過的移工」、「十年前去日本超商就看到不少外國人，黑人東南亞都有，現在應該更多外國人」、「我認識的移工，說去日本比較貴，才選台灣」、「事實啊，我之前公司移工也是這樣說，日本薪水比台灣香多了」。

台灣5月因本土疫情升溫加強邊境管制，全面禁止所有移工入境，讓產業缺工的情況雪上加霜，勞動部統計，受疫情影響，在台移工人數7月跌破70萬人，且8月也持續下降，今年9月下滑至69萬25人。製造業為台灣的經濟命脈，移工勞動力的重要性不言而喻，移工人數衰退，伴隨日、韓相繼加入搶工行列，面對日、韓更高的薪資，可能將面臨不小的挑戰。