隨著時代演進，生理年齡已經不再是界定一個人年輕與否的唯一要素。尤其醫療科技突飛猛進，人類對抗老化的能力也更為強大，「60世代是新的40世代」(sixties is the new forties)，這種說法與理念，在國際間逐漸蔓延。雖然如此，還是有些人會看起來就是比同齡的人更年輕更有活力，專家們爬梳這些「新年輕」族群的生活方式後，歸納出至少十大特色。

(資料來源/日本復健醫療醫師安保雅博、中山恭秀《好好走路不會老》、mynavi woman、時尚老人林經甫 圖/中時新聞網陳友齡製圖)

●化妝不等於氣色好 髮膚潔淨、適合自己的打扮更迷人

「時尚老人」林經甫說，當一個人停止學習、不再好奇、對世間變化的應對變得懶散，不論幾歲，衰老的氣息自然上身。不過所謂時尚，也並非跟著流行大肆打扮，而是要先認識自我，「決定自己是怎樣的人，再透過適合的衣著和生活方式來表現自己。」

此外，「簡單不是邋遢，寬鬆也不完全代表舒服」，整齊潔淨的的髮膚與衣著，是視覺年輕不可或缺的基本要件。

●培養幽默感與包容力 長者風範有魅力

甚麼樣的言行最顯老、最有大嬸/大叔味？日本網路媒體曾經針對22～34歳的女性做了一份非正式調查，結果顯示，外表隨便邋遢、言行急躁、不在意別人眼光、倚老賣老、以自我為中心、愛用誇張手勢大聲說話、不能與人保持適當距離等等言行，不論對方幾歲，即使是年輕人，也都給人滿滿的老氣感。

●體態決定視覺年齡 運動與營養幫忙挺直體幹

台北榮總高齡醫學中心陳亮恭醫師指出，如果不想年老之後，天天看病吃藥，第一要務就是養成固定的運動習慣。不論是走路、舉啞鈴等低阻抗運動、伸展操...，盡早找出適合自己的規律運動，及早鞏固骨本與肌力。

(示意圖/Shutterstock)

以大步走路來說，日本復健醫療醫師安保雅博、中山恭秀在《好好走路不會老》書中提到，大步走不但能刺激神經迴路、找回肌肉的活力，更能提升心肺功能，使血管有彈性。更值得一提的是，大步走路時，視線就會抬高，背部一定能自然挺直，光是這樣的姿勢改變，就能給人年輕有活力的印象，使人心情轉好，變得積極正向。

除此之外，均衡飲食的完整營養，才能讓身體延緩老化速度，避免疾病上身。挺直的腰桿絕對比駝背禿肚好看，一眼望去立刻少了10歲。

●維持良好的心智功能 避免憂鬱、失智

陳亮恭提醒，平日就要多做一些腦力活動，保持好奇心，不要停止學習新的事物。越能活潑使用大腦、積極參與各種社交活動，都會是活力的來源，千萬不要將自己侷限於一成不變的生活模式中。

陳亮恭舉例，曾有研究報導指出，有跳舞習慣的人，失智的風險較低。因為跳舞除了是具有強度的運動，還因為要牢記舞步，隨著音樂執行各項動作，加上與舞伴的互動，心情愉悅，是有益認知功能的活動內容，可以兼顧身心功能的強化。還沒有運動習慣的人，不妨試著列入運動選項中嘗試看看，也許就是讓自己常保青春的開始！