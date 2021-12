隨著時代演進,生理年齡已經不再是界定一個人年輕與否的唯一要素。尤其醫療科技突飛猛進,人類對抗老化的能力也更為強大,「60世代是新的40世代」(sixties is the new forties),這種說法與理念,在國際間逐漸蔓延。雖然如此,還是有些人會看起來就是比同齡的人更年輕更有活力,專家們爬梳這些「新年輕」族群的生活方式後,歸納出至少十大特色。

●化妝不等於氣色好 髮膚潔淨、適合自己的打扮更迷人

「時尚老人」林經甫說,當一個人停止學習、不再好奇、對世間變化的應對變得懶散,不論幾歲,衰老的氣息自然上身。不過所謂時尚,也並非跟著流行大肆打扮,而是要先認識自我,「決定自己是怎樣的人,再透過適合的衣著和生活方式來表現自己。」

此外,「簡單不是邋遢,寬鬆也不完全代表舒服」,整齊潔淨的的髮膚與衣著,是視覺年輕不可或缺的基本要件。

●培養幽默感與包容力 長者風範有魅力

甚麼樣的言行最顯老、最有大嬸/大叔味?日本網路媒體曾經針對22~34歳的女性做了一份非正式調查,結果顯示,外表隨便邋遢、言行急躁、不在意別人眼光、倚老賣老、以自我為中心、愛用誇張手勢大聲說話、不能與人保持適當距離等等言行,不論對方幾歲,即使是年輕人,也都給人滿滿的老氣感。

●體態決定視覺年齡 運動與營養幫忙挺直體幹

台北榮總高齡醫學中心陳亮恭醫師指出,如果不想年老之後,天天看病吃藥,第一要務就是養成固定的運動習慣。不論是走路、舉啞鈴等低阻抗運動、伸展操...,盡早找出適合自己的規律運動,及早鞏固骨本與肌力。

以大步走路來說,日本復健醫療醫師安保雅博、中山恭秀在《好好走路不會老》書中提到,大步走不但能刺激神經迴路、找回肌肉的活力,更能提升心肺功能,使血管有彈性。更值得一提的是,大步走路時,視線就會抬高,背部一定能自然挺直,光是這樣的姿勢改變,就能給人年輕有活力的印象,使人心情轉好,變得積極正向。

除此之外,均衡飲食的完整營養,才能讓身體延緩老化速度,避免疾病上身。挺直的腰桿絕對比駝背禿肚好看,一眼望去立刻少了10歲。

●維持良好的心智功能 避免憂鬱、失智

陳亮恭提醒,平日就要多做一些腦力活動,保持好奇心,不要停止學習新的事物。越能活潑使用大腦、積極參與各種社交活動,都會是活力的來源,千萬不要將自己侷限於一成不變的生活模式中。

陳亮恭舉例,曾有研究報導指出,有跳舞習慣的人,失智的風險較低。因為跳舞除了是具有強度的運動,還因為要牢記舞步,隨著音樂執行各項動作,加上與舞伴的互動,心情愉悅,是有益認知功能的活動內容,可以兼顧身心功能的強化。還沒有運動習慣的人,不妨試著列入運動選項中嘗試看看,也許就是讓自己常保青春的開始!