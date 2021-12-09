蘋果iPhone 13開賣兩個多月以來，至今還有不少果粉買不到。據二手平台最新報告指出，今年由於全球晶片短缺，蘋果減產因應，市面上全新iPhone 13數量非常稀少，因此成為蘋果有史以來最保值的手機。

據《Sellcell》二手平台調查發現，Phone 13在開賣兩個月後，貶值幅度僅25.5%

，為歷年 iPhone手機當中最低的，其中不少機型因需求增加，甚至出現價格明顯拉升，如iPhone 13 Pro Max 1 TB版上漲1.4％，512 GB價格漲1.7％，128GB上漲1.8% ，這種不降反升的現象前所未見。

但iPhone 13系列中仍有部分機種最不討喜，如 iPhone 13 mini 折價幅度相當驚人，128GB和 256GB兩版本，分別貶值5％和7.5％，不過512 GB價格逆勢回升4％。

若與前兩代手機做比較，iPhone 12上市兩個月後平均貶值41%，iPhone 11則貶值 44.6%幅度更大。分析指出，由於全球晶片短缺，造成 iPhone減產 20%，加上延遲出貨，才讓 iPhone 13拿下蘋果史上最保值手機。

《Sellcell》推估在iPhone 13需求延燒之下，今年底前二手機的保值度仍會持續調升，除非晶片供應危機燒到明後年，否則iPhone 14應可恢復正常供貨。