台股過去2年交易熱絡，航運股大起大落，讓不少投資人勇於操作短線當沖交易。有網友稱身邊朋友月當沖近2000萬，和營業員阿姨談折讓手續費，竟遭回應「服務是無價的」，讓他開始考慮是否該換個券商。許多網友看了也勸道，「愛現沖只用6折券商，是盤子行為」、「反正主要都當沖，換一家吧」。

1名網友在PTT股板發文，朋友月當沖量近2000萬，和營業員阿姨反應折讓手續費，被阿姨以「服務是無價的」打發，不給折讓，仍是電子單6折，「請問交割戶不夠錢Line通知，這算是應該的，還是這是真的就是額外的無價服務？是不是應該跳槽換券商了？」。

貼文曝光後，網友紛紛回應，「6折笑死」、「現沖不找折讓高的券商，送錢是不是，笑了」、「笑死，都要2022了，六折你還用得下去」、「笑死什麼年代還在6折」、「幾年了還在六折，笑死」、「6折廢到笑」、「笑點好多，當沖2000萬，當沖用6折，不要這麼會搞笑」。

不少網友勸原PO直接換一家券商，「換手續費低的券商比較快」、「直接打去櫃台換營業員，或是換一間券商」、「愛現沖只用6折券商，是盤子行為」、「換一個就好了」、「跟我的一樣，也想換了」、「直接換最快，營業員滿街都是」、「反正主要都當沖，換一家吧」、「換一間啦，現在至少五折起跳吧」。

最終原PO在汲取網友的意見後，決定換一間券商，並解釋「這位阿姨營業員原本是長輩認識的，但這樣看起來好像真的不行」。