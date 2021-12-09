台股這2年交易火熱，不少民眾都有在操作股票、期貨等金融商品，但即便股市一片榮景，若操作不當仍會有風險。有網友近日浮現想砸一筆大錢買選擇權定生死的念頭，隨即便砸了40萬下單周選擇權，在短短18小時約半天的時間，就賺了約115萬，底下網友朝聖，「真正的瘋狗流」、「這是什麼神結局，太神拉」。

1名網友於7日在PTT股板發文預告，預計砸50萬買周選擇權，且拚下個禮拜結算，計畫「50萬買現在成交量超大的個股認購權證，而且到期日要找60天內的」，並稱若是賺錢了就放對帳單。

然而並未等到下周結算，原PO於8日再度發文曬出對帳單，稱自己當天就下單周選擇權，不過只下了40萬，而且還是買剩下1天到期的，並非原先計畫的50萬和下周結算，他也在短短18個小時，賺進約115萬。

「成績單」一出後，引來大批網友朝聖，「朝聖，恭喜」、「這是什麼神結局，太神拉」、「瘋狗流」、「瘋狗流跟鬼一樣」、「超級瘋狗流，真的給你吃到肉了」、「不是瘋子就是股神，太厲害了」、「瘋狗流，下次投100萬變500萬了」、「瘋狗流我願稱你為最強」、「股版瘋狗，18小時賺115萬」、「我看了什麼」、「昨天是在鋪梗吧，根本就高手」。

但也有人讚嘆的同時，建議原PO見好就收，「恭喜賺錢，但這種玩一次就好，不然賺的很容易賠回去」、「見好就收，下次別這樣」、「賺錢貼單給推，但新手真的不要玩，會死很快」、「認真奉勸見好就收」、「恭喜，見好就收啦，好好生活」、「這個倒是不能常常用，運氣真的很好」、「真的瘋狗流，不過還是冷靜點，不是每次都有這種行情」、「夠瘋，但見好就收，留得青山」。