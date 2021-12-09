網友抱怨1樓住戶狂燒金紙竄濃煙，甚至還「3爐齊發」讓人快瘋了。（翻攝臉書社團《●【爆怨公社】●》）

一名網友抱怨，一樓的住戶三天兩頭就在燒金紙，讓整棟樓梯1到7樓都是煙味，就算關著窗戶煙味還是竄進來，而且有時甚至「3爐齊發」，且檢舉過許多次，環保局表示無法可管，真的快瘋了。網友

「有什麼辦法能制止一樓的燒金紙？」一名網友在臉書社團《●【爆怨公社】●》發文，表示對方三天兩頭就在燒，已經講很多次，燒到整個樓梯1-7樓都煙味，原PO住6樓就算關窗戶還是有煙味竄進來。

原PO更無奈表示，打給環保局說無法可管，因為是民間信仰；「重點民間信仰也沒人這樣燒金紙，有時還燒到3個爐子，真的快瘋了」。

不少網友看到一整排香爐的照片也相當傻眼，紛紛留言：「甕窯雞店？」、「他燒 你澆花」、「依法可開罰，只是你找警察沒用，要找環保署問。若環保署不理你，你寫署長信箱，就會有人理你，再不理，直接請記者來拍上新聞，就會有更多人理你了，加油！」、「我以前跟你一樣，最後直接搬家最快」、「沒有甚麼事情是洗窗戶不能解決的，有的話就洗兩次」、「其實澆花也很好，如果不行就種水菜吧。」。