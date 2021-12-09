科技業、工程師給外界印象都是薪資非常優渥，福利佳，儘管工作操勞，但還是羨煞不少人，而這些科技大廠的員工餐廳也成為熱門話題，就有人提問「哪家公司員工餐廳最好吃」，引起熱議，而內行們答案幾乎一面倒，直指一家企業員工餐廳超級爽。

網友在PTT論壇Tech_Job版PO文「哪家公司有好吃的員工餐廳」，他詢問，哪家公司的員工餐廳是好吃CP值高的，可以不用中午去學生餐廳跟大學生搶座位，也不用每天在外面吃便當吃到吐，還不斷漲價，希望大家多分享。

有鄉民貼出漢民/TEL員工餐廳伙食，讓網友羨煞不已。(圖／PTT)

不少內行都指出，漢民/TEL的員工餐廳絕對是最強的，而且還免費，遇到節日還加菜。(圖／PTT)

文章也立刻引起鄉民討論：「國軍online算嗎？有的單位真的吃得不錯」、「美食一律只推麥當勞」、「中科GG那幾家固定攤位，除了五花馬以外都很不怎樣」、「講難吃我倒是吃過不少間」、「怎辦，我只推超商耶」、「台積啊，雖然比上不足，但比下有餘」。

事實上類似問題早在2019年鄉民就有討論過，當時不少內行人都直指漢民/TEL(東京威力)員工餐廳非常棒：「TEL的都不錯啊」、「漢民/TEL 每天都吃好爽」、「絕對是TEL，誇張的好」、「便宜又大碗，TEL日常」、「漢民/TEL，重點是免費超佛，碰到節日還會加菜」、「」、「TEL太扯，老闆一定是美食家」、「TEL讓你永遠不會想出去吃」，也有人回答「友達L3B還不錯，吃過之後很難去吃新竹市的美食」、「MTK(聯發科)還可以」。